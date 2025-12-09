Thủ tướng: Phát huy lợi thế hiếm có, đưa Tây Ninh phát triển tăng tốc, bứt phá, bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Tây Ninh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự cuộc làm việc có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh Tây Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 9,52%

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, theo Nghị quyết 202/2025/QH15, Tây Ninh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh (cũ). Tỉnh có diện tích tự nhiên 8.536 km2; dân số khoảng 3,25 triệu người; gồm 96 đơn vị hành chính cấp xã; có đường biên giới dài khoảng 369 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tây Ninh thuộc vùng Đông Nam Bộ, là vùng kinh tế năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước; là tỉnh biên giới có vị trí địa chính trị quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, là "phên dậu" hướng Tây Nam của Tổ quốc; giữ vai trò quan trọng kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, ĐBSCL và hành lang kinh tế xuyên Á.

Tây Ninh có tiềm năng lớn phát triển kinh tế cửa khẩu, kho vận, mở rộng không gian phát triển công nghiệp; có vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước, hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học vùng TPHCM và vùng Đông Nam Bộ.

Tỉnh hiện có 04 cửa khẩu quốc tế (Xa Mát, Mộc Bài, Tân Nam, Bình Hiệp) và 01 cảng quốc tế; đồng thời được quy hoạch 59 khu công nghiệp với diện tích 16.800 ha và 03 khu kinh tế cửa khẩu (Long An, Mộc Bài, Xa Mát) với diện tích quy hoạch trên 68.500 ha; đặc biệt thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp, logistics, thương mại biên giới và các lĩnh vực dịch vụ giá trị gia tăng cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tây Ninh có điều kiện khí hậu ôn hòa, hầu như không bị thiên tai, bão lũ, có nguồn nước ngọt dồi dào; còn dư địa về đất đai cho sự phát triển công nghiệp, nông nghiệp tương đối lớn và có tiềm năng phát triển du lịch; người dân Tây Ninh có truyền thống cách mạng, cần cù, sáng tạo, chịu thương chịu khó, chất phác, nghĩa tình, có nguồn lực lao động trẻ.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng năm 2025 của Tây Ninh ước đạt 9,52%, xếp thứ 2 trong khu vực phía Nam (sau TPHCM) và xếp thứ 8 cả nước.

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước trên 47,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 128,3% dự toán Trung ương giao; ước cả năm đạt trên 49 nghìn tỷ đồng, tăng 33,7% so với năm 2024.

Sản lượng nông nghiệp đạt tăng trưởng tốt (cây trồng chủ lực là cây lúa đạt sản lượng 4,13 triệu tấn, tương đương 109,5% kế hoạch); công nghiệp, xây dựng tiếp tục là điểm sáng (chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,74% so với cùng kỳ).

Thương mại - dịch vụ diễn ra sôi động và duy trì mức tăng trưởng khá. (Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 206 nghìn tỷ đồng, tăng 15,65% so với cùng kỳ).

Trong đó, xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc (tổng kim ngạch đạt 25,67 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu 14,59 tỷ USD, tăng gần 10%, nhập khẩu 11,08 tỷ USD, tăng 14,6%). Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh (đón 7,1 triệu lượt khách, tăng 14,5%; tổng doanh thu đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 40,5%).

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công tác giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm được bảo đảm (đã giải ngân đạt 70,9% kế hoạch, phấn đấu cuối năm đạt 100% kế hoạch).

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả tích cực; hiện có trên 1.900 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 24,39 tỷ USD.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; triển khai tốt các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới. Đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh; thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với 03 tỉnh giáp ranh của Campuchia.

Về tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau 5 tháng, cấp tỉnh được tổ chức lại còn 15 cơ quan chuyên môn; có 96 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh đã giải quyết chế độ, chính sách cho 2.545 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, với tổng kinh phí 1.853 tỷ đồng.

Các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã vận hành ổn định, bảo đảm tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đúng hạn; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt cao. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được kết nối, liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" và còn nhiều dư địa để bứt phá

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất và đánh giá cao với các nội dung báo cáo, các ý kiến phát biểu, giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện, sớm trình ban hành thông báo kết luận cuộc làm việc.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhìn nhận khái quát về Tây Ninh mới, Thủ tướng nêu rõ, tỉnh có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, là cửa ngõ quan trọng của Việt Nam với khu vực Đông Nam Á, kết nối hành lang kinh tế xuyên Á, có vị trí chiến lược nối liền 2 vùng rất quan trọng là ĐBSCL và Đông Nam Bộ, tiếp nối với TPHCM.

Theo Thủ tướng, đây là vị trí, lợi thế mà hiếm địa phương nào có được. Đồng thời, người Tây Ninh có truyền thống cách mạng, cần cù. Như vậy, tỉnh có đủ "thiên thời, địa lợi nhân hòa" và còn nhiều dư địa để phát triển bứt phá thời gian tới.

Thay mặt đoàn công tác, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, quan tâm người yếu thế, trẻ mồ côi, gia đình có công với cách mạng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh những kết quả rất cơ bản, Thủ tướng chỉ rõ tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như hạ tầng chiến lược còn bất cập so với yêu cầu phát triển. Tiêu thụ nông sản còn khó khăn. Giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo còn bất cập.

Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa được như yêu cầu, chưa có giải pháp đồng bộ, đột phá để khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển. An ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định (như tội phạm công nghệ cao; lừa đảo trên mạng; hoạt động vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy...).

Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tây Ninh phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, thống nhất, truyền thống lịch sử hào hùng, trung dũng kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường, khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước để tăng tốc, bứt phá, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, phát triển kinh tế nhanh, đạt tăng trưởng 2 con số nhưng phải bền vững, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, năm sau cao hơn năm trước.

Thủ tướng lưu ý tỉnh đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, quan tâm người yếu thế, trẻ mồ côi, gia đình có công với cách mạng… theo chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm; tập trung tháo gỡ các vấn đề tồn đọng, kéo dài; củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với Campuchia, giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, chú trọng phát triển kinh tế cửa khẩu.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị tỉnh góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực, tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hình thành động lực tăng trưởng bền vững, xứng đáng là một trong những địa phương trọng điểm của vùng kinh tế phía Nam và cả nước.

Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời phối hợp với các bộ ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 10 nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị, trong đó có 7 nghị quyết đã được ban hành và 3 nghị quyết chuẩn bị được ban hành (về kinh tế nhà nước, kinh tế FDI và văn hóa).

Triển khai tuyến đường kết nối Long An cũ và Tây Ninh cũ

Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10-10,5% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10-10,5% trong năm 2026 và những năm tiếp theo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, khẩn trương rà soát, điều chỉnh và triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh, hoàn thành chậm nhất trong tháng 1/2026. Tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội; thúc đẩy doanh nghiệp hợp tác, đầu tư sang Campuchia; phát huy lợi thế lân cận với TPHCM.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An I và Long An II. Quyết liệt giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn (Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM, Cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua Tây Ninh).

Tập trung phát triển mạnh khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chuẩn bị điều kiện để khởi công ít nhất 01 khu công nghệ cao và 01 trung tâm đổi mới sáng tạo trong quý I/2026. Chú trọng đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các ngành, lĩnh vực tỉnh ưu tiên phát triển.

Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công, nhất là công tác phát triển nhà ở cho các đối tượng khó khăn. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2026.

Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các công trình thủy lợi, bờ kè chống sạt lở… nhất là phát huy hiệu quả chức năng của hồ Dầu Tiếng, công trình đáng tự hào của Tây Ninh nói riêng và cả nước.

Làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giải quyết các vụ khiếu kiện từ cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, nhất là tại những khu vực xung yếu. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp cán bộ phù hợp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, nâng cao năng lực chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; quan tâm sắp xếp, khai thác, sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành đã phản hồi và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến và cơ bản đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Tây Ninh liên quan tới cơ chế, chính sách cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; triển khai các công trình ứng phó sạt lở; phát huy Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam…

Liên quan đề xuất của tỉnh về 6 dự án kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát, vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách trong huy động nguồn lực, hợp tác công tư để triển khai; cân đối nguồn lực địa phương và đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn lực, phân cấp cho tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư, thực hiện các dự án theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, ưu tiên cho tuyến đường kết nối 2 tỉnh lỵ cũ (Long An cũ và Tây Ninh cũ), tuyến đường ra các cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu quốc tế Tân Nam vừa khai trương.

Để tháo gỡ vướng mắc cho dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An I và Long An II, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn họp với các bên liên quan để giải quyết trên tinh thần tuân thủ quy định, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, cạnh tranh lành mạnh, công bằng, hoàn thành trong tháng 12/2025.



