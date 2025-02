Thủ tướng: Sớm hoàn thành thanh tra một số dự án chậm tiến độ, gây lãng phí

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, phải tập trung ngay vào xử lý công việc, nhất là các công việc chưa hoàn thành trong năm 2024, công việc còn dở dang do nghỉ Tết, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.



Thanh tra Chính phủ đang tiến hành thanh tra 2 dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam

Các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các đề án, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông chiến lược, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, dự án liên vùng, liên tỉnh, phấn đấu vượt mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện công việc liên quan đến kiện toàn các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ để sớm đi vào hoạt động.

Cùng với đó, hoàn thiện các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sau khi sắp xếp, tinh gọn để trình Chính phủ xem xét, ban hành. Tổ chức triển khai Nghị quyết của Quốc hội để vận hành bộ máy mới của Chính phủ; chuẩn bị dự thảo, trình Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo đúng thời hạn. Hoàn thiện đề án tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Cũng liên quan đến công tác sắp xếp bộ máy, Thủ tướng giao các cơ quan thực hiện có hiệu quả Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chỉ thị nêu rõ, các bộ ngành, địa phương cần quán triệt, triển khai có hiệu quả Kết luận số 107-KL/TW ngày 24-12-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện nghiêm kết luận phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc thanh tra một số công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, gây thất thoát, lãng phí lớn để có giải pháp giải quyết dứt điểm.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi; không đốt vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc chưa hoàn thành, còn dở dang do nghỉ Tết.

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, chúc Tết, không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…