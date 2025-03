Thủ tướng triệu tập lãnh đạo các địa phương ĐBSCL bàn về xuất khẩu lúa gạo

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực, tốt hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó xuất siêu ước đạt 1,47 tỉ USD. Tổng vốn FDI đăng ký hơn 6,9 tỉ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ; vốn thực hiện đạt gần 3 tỉ USD, tăng 5,4%.

Các cân đối lớn, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trưởng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 16,7% so với cùng kỳ, 2 tháng tăng 7%.