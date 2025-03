Thủ tướng yêu cầu NHNN nghiên cứu giảm lãi suất điều hành

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 5/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách thời gian tới.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung hoàn thành đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để trình cấp có thẩm quyền, theo hướng sáp nhập một số tỉnh để mở rộng địa giới cấp tỉnh phù hợp tiêu chí, điều kiện, hoàn cảnh, truyền thống lịch sử - văn hóa; không tổ chức cấp huyện; giảm đầu mối để mở rộng quy mô của cấp xã; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan. Song song với đó, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành kiện toàn tổ chức bên trong trong tuần này.

Thứ hai, các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Kế hoạch 03 của Chính phủ để triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhất là phát huy sự chủ động của người đứng đầu.

Thứ ba là thực hiện chính sách tiền tệ và tài khóa phục vụ tăng trưởng 8% trở lên; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng, hài hòa, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

NHNN nghiên cứu điều chỉnh giảm lãi suất điều hành bằng các công cụ như lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, thị trường mở; lãi suất cho vay qua đêm, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên mà Chính phủ đã chỉ đạo, lãi suất tín phiếu ngân hàng.

Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính thúc đẩy đầu tư công mạnh hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn; rà soát, hoàn thiện phương án phát hành trái phiếu Chính phủ để bổ sung nguồn lực cho các công trình, dự án lớn, trọng điểm; tăng thu, tiết kiệm chi; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Thứ tư, dứt khoát không để thiếu điện, năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; không để ách tắc liên quan khai thác dầu, khí, than, nếu thiếu cơ chế chính sách thì phải báo cáo.

Thứ năm, các bộ, ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị cho cuộc họp của Chính phủ về các đối sách với các vấn đề phát sinh trên thế giới có liên quan tới Việt Nam, trong đó có giải quyết vướng mắc của các dự án, doanh nghiệp Hoa Kỳ và thúc đẩy cân bằng thương mại giữa hai nước, rà soát lại chính sách thuế…

Thứ sáu, trong tháng 3, các bộ, ngành phải ban hành các văn bản còn nợ đọng (nghị định, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế là "đột phá của đột phá", đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét mở rộng áp dụng một số cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù đã được Quốc hội cho phép tại địa phương và đã phát huy hiệu quả.

Các bộ, cơ quan liên quan đẩy nhanh hoàn thiện thể chế cho các động lực tăng trưởng mới liên quan đến đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành quy định về quản lý tài sản số, tiền kỹ thuật số, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Bộ Công an chủ trì tăng cường triển khai Đề án 06 phù hợp tổ chức mới; đẩy nhanh việc chia sẻ dữ liệu, nhất là đất đai, khoáng sản.

Thứ ba, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; vướng mắc ở đâu thì phải xử lý ngay, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn tất việc phân bổ toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, hoàn thành trước 15/3/2025. Trường hợp không phân bổ đúng hạn, Chính phủ sẽ thu hồi số vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ để bố trí cho các dự án khác cần vốn đẩy nhanh tiến độ và kiểm điểm trách nhiệm. Biểu dương Bộ Giao thông vận tải xử lý ngay cán bộ liên quan chậm triển khai dự án thành phần 4 tại sân bay Long Thành; yêu cầu các cơ quan khác tiếp tục làm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các cơ quan tiếp tục tiếp xúc, trao đổi chính sách với các đối tác phía Hoa Kỳ. Bộ Công Thương đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với cách làm mới. Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu chính sách visa phù hợp, nhất là với các nước bạn bè truyền thống, đa dạng hóa việc miễn visa với một số quốc gia và đối tượng như tỉ phú trên thế giới.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào ngay ĐBSCL chủ trì làm việc với các tỉnh ĐBSCL về tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu lúa gạo, bảo đảm nguyên vật liệu, thúc đẩy các dự án cao tốc, ứng phó hạn mặn tại khu vực này.

Về thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; trình ban hành Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 193 của Quốc hội về tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài. Chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong đó, Bộ Xây dựng chủ trì thúc đẩy chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, tập trung cho một số đối tượng như người trẻ dưới 35 tuổi, triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế xây dựng các đề án liên quan đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nhân lực, nâng cao thể chất người Việt Nam, xây dựng các trường nội trú cho học sinh phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo sức khoẻ nhân dân, y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, các cơ quan truyền thông bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng các kế hoạch, chương trình truyền thông, tiếp tục đổi mới hoạt động, phương thức truyền thông hấp dẫn theo tinh thần xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm, quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.