Thủ tướng yêu cầu thông xe cao tốc nối tới cửa khẩu Lạng Sơn trước ngày 30/4

Đêm 19/2 và sáng 20/2 (mùng 3 và mùng 4 Tết) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa và chúc Tết cán bộ, công nhân thi công dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh nối các tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng với các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Cùng đi có ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quân khu 1, Bộ Tư lệnh công binh, Văn phòng Chính phủ.

Trên quá trình kiểm tra dự án, Thủ tướng đã gặp gỡ, trò chuyện với Nhân dân vùng dự án đi qua, Thủ tướng cảm ơn người dân đã hiến đất, di dời nhà ở, bàn giao mặt bằng sớm để tạo điều kiện cho dự án thi công đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Đồng thời bày tỏ vui mừng khi người dân đã xây nhà khang trang, kiên cố, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sinh kế; đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn so với trước, chúc nhân dân đón năm mới an vui, nhiều thành công và thắng lợi mới, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện với nhân dân hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nơi dự án cao tốc đi qua.

Tại công trường Km45 (xã Nhân Lý) và nút giao IC03 (phường Kỳ Lừa) thuộc cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng ghi nhận tinh thần làm việc xuyên Tết của các đơn vị với phương châm “3 ca 4 kíp”, “xuyên lễ Tết, xuyên ngày nghỉ” nhằm bảo đảm tiến độ và đề nghị các nhà thầu, kỹ sư, công nhân tiếp tục thi đua, giữ vững kỷ luật, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Tại mũi thi công dọc tuyến từ Km6+500 (xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) qua hầm Thất Khê và nhiều mũi thi công cầu vượt lớn đến điểm cuối tuyến giai đoạn 1 tại Km93 (xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng) thuộc cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh , Thủ tướng bày tỏ niềm vui khi thấy hình hài công trình thay đổi rõ rệt từng ngày. Đồng thời, cho rằng đây là dự án giao thông thi công trên địa hình khó khăn, phức tạp bậc nhất trên cả nước hiện nay.

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bên liên quan, đưa dự án đạt dấu mốc thông tuyến giai đoạn 1 vào tháng 12/2025. Kết quả đạt được khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, trách nhiệm của nhà đầu tư, các nhà thầu, nhà tư vấn, kỹ sư, công nhân và sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân vùng dự án đi qua.

Thủ tướng cho rằng Lạng Sơn có lợi thế về phát triển kinh tế cửa khẩu, do đó muốn phát triển cửa khẩu thì phải có hệ thống giao thông thuận tiện. Thủ tướng cho rằng khi mở đường cao tốc đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó, nâng cao hiệu quả của đất đai, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, tạo thêm sinh kế cho bà con nhân dân, phát triển kinh tế địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy mạnh tiến độ các dự án.

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh Tập đoàn Đèo Cả huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy mạnh tiến độ. Quá trình thi công, cần có các giải pháp để tránh sạt lở, nhất là những đoạn ta luy có độ dốc lớn.Đồng thời yêu cầu phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp địa phương trưởng thành, phát triển, được tiếp cận công nghệ, quản trị, tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng quân đội trên địa bàn tham gia hỗ trợ những công việc đơn giản trên công trường, thể hiện tinh thần quân đội là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý chính quyền hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng quá trình làm phải bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nhân dân trong vùng dự án. Chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vận dụng cơ chế, chính sách sáng tạo, công bằng. Theo đó, Bí thư cấp ủy nên làm Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng để huy động lực lượng, không để giải phóng mặt bằng làm cản trở quá trình thi công của công trình.

Tại các điểm đến thăm trên công trường, Thủ tướng thăm hỏi tiến độ thi công, điều kiện ăn ở, chế độ chính sách của người lao động và yêu cầu đội ngũ cán bộ, công nhân cần bảo đảm chất lượng năm sau phải tốt hơn năm trước, thu nhập của người lao động cũng phải cao hơn năm trước

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “4 không”: Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm và “5 hóa”: Số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, nhà đầu tư, các đơn vị thi công tập trung cao độ, cùng đoàn kết thi đua, nỗ lực vượt qua giới hạn chính mình, tăng tốc, tăng năng suất, sản lượng thi công hơn nữa. Nhà thầu chính huy động thêm nhà thầu phụ, các doanh nghiệp địa phương cùng làm, cùng trưởng thành, cùng lớn mạnh, phấn đấu đến 30/4/2026 thông xe kỹ thuật toàn tuyến, tiến tới hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn 1, thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, rút ngắn tiến độ dự án để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì sự phát triển của cả nước trong kỷ nguyên mới.