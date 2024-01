Thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thông tin

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, thời gian qua, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội khai thác nền tảng giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao kiến thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống.

Cũng theo Đại tá Vũ Văn Tấn, hệ thống dữ liệu nằm trong môi trường mạng, do đó phải tính đến vấn đề an ninh, an toàn, bảo mật. Từ đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã quyết tâm xây dựng phần mềm nền tảng đào tạo trực tuyến với công nghệ hiện đại, dễ tiếp cận, tiết kiệm thời gian, chi phí. Phần mềm này cho phép lượng lớn học viên tham gia với khoảng 5.000 học viên, được xây dựng khoa học, gắn với thực tiễn công tác của các đơn vị.

Để khai thác hiệu quả hơn nữa nền tảng giáo dục trực tuyến đại chúng mở, Đại tá Vũ Văn Tấn nhấn mạnh, cần thiết phải tăng cường chỉ số đào tạo, thêm nhiều học viên tham gia, nhiều chuyên đề được đưa vào nền tảng. Trong đó, vấn đề đào tạo an ninh, an toàn trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 3 đơn vị góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khi triển khai Đề án 06, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia an toàn, bảo mật. Nền tảng MOOC với công nghệ hiện đại, hệ thống AI nhận diện gương mặt, hình thức đào tạo trực tuyến sẽ dễ tiếp cận, tiết kiệm thời gian, chi phí, địa điểm đào tạo, số lượng học viên tham gia lớn...

Trong năm 2023, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đại học Bách khoa Hà Nội đã đào tạo được hơn 72.000 học viên các chuyên đề chuyển đổi số và an toàn không gian số...