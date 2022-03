Thực hiện 5 thói quen này để khắc phục 90% vấn đề tiền bạc của bạn: Càng thành thạo nhiều kỹ năng, càng nhiều cơ hội kiếm tiền

Thói quen của bạn sẽ quyết định tình hình tài chính của bạn. Vì vậy, việc sửa các thói quen của bạn sẽ góp phần vô cùng quan trọng trong việc thay đổi tình hình tài chính cũng như của sống của chính mình.



1. Học các kỹ năng mang lại thu nhập cao

Một điều đương nhiên trong cuộc sống đó chính là bạn càng thành thạo nhiều kỹ năng, bạn sẽ có được càng nhiều cơ hội kiếm tiền hơn bởi lẽ giá trị bạn đóng góp cho doanh nghiệp và khách hàng đáng được ghi nhận.

Nếu bạn có thể dễ dàng thay thế trên thị trường, điều đó có nghĩa là bạn chưa phát triển đủ các kỹ năng có giá trị cao. Và những người dễ thay thế như vậy thường chỉ có mức thu nhập trung bình.

Bạn nên học những kỹ năng có giá trị cho xã hội hay các kỹ năng được trả lương cao. Một số ví dụ về các kỹ năng có thu nhập cao là: Sáng tạo nội dung, copywriting, quảng cáo, tiếp thị truyền thông xã hội, đầu tư, quản lý tài chính, xây dựng thương hiệu, copywriting, sản xuất video, khả năng lãnh đạo...

Tất cả các kỹ năng được đề cập ở trên bạn đều có thể học được trong thời gian rảnh rỗi bằng cách đọc sách hoặc theo các khóa học.

Chắc chắn rằng khi bạn thành thạo một kỹ năng tạo ra giá trị cao nào đó thì khả năng tạo ra thu nhập của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt.

2. Hãy trả tiền cho mình trước tiên

Một trong những thói quen tài chính hiệu quả nhất mà bạn nên phát triển đó chính là trả tiền cho bản thân trước tiên. Bạn thấy đấy, điều đầu tiên mà hầu hết mọi người làm khi nhận được tiền lương là chi tiêu, cũng có nghĩa là họ trả tiền cho người khác trước.

Điều này cho thấy bạn dành sự ưu tiên cho các món đồ đạc, quần áo hàng hiệu hay các tiện ích cao cấp hơn là sự tự do và an ninh tài chính của bạn.

Thanh toán cho chính mình trước tiên có nghĩa giao dịch đầu tiên bạn nên thực hiện khi nhận được tiền lương đó chính là giao dịch với chính bạn. Chẳng hạn như:

- Đưa một số tiền cố định vào quỹ khẩn cấp - Bỏ ít nhất 15% vào tài khoản tiết kiệm - Đặt ít nhất 15% vào tài khoản đầu tư

Thói quen này chắc hẳn rằng có thể giúp bạn có số tiền để tiết kiệm và đầu tư lên đến hàng nghìn đô la thay vì bị lãng phí vào những thứ khác.

Trả tiền cho bản thân trước tiên đòi hỏi sự tự kỷ luật, nhưng đó là cái giá của việc sống một cuộc sống ổn định về tài chính. Sau khi bạn đã tự thanh toán, bạn có thể tự do chi tiêu theo cách bạn muốn.

Điều quan trọng nhất là thay vì phung phí tất cả, một phần số tiền bạn đã làm việc chăm chỉ sẽ được bảo vệ. Bạn đã dành ra một khoản bảo đảm cho tương lai của mình, suy thoái kinh tế tiềm ẩn và cả sự tự do tài chính của bạn về sau.

3. Hoàn thành công việc

Một điều hiển nhiên rằng khi bạn làm việc hiệu quả, bạn sẽ có thể hoàn thành nhiều việc hơn. Lúc này, bạn cũng sẽ đương nhiên kiếm được nhiều tiền hơn.

Bạn thấy đấy, hầu hết mọi người đều nói về việc bắt đầu một công việc phụ, chẳng hạn như xây dựng sản phẩm, viết sách, tạo một khóa học trực tuyến hoặc bắt đầu bất kỳ nỗ lực kiếm tiền nào khác.

Thế nhưng đại đa số mọi người họ đều trì hoãn công việc và những người trì hoãn thường không khó mà có thể kiếm được nhiều tiền. Điều quan trọng sau việc lên ý tưởng, đó chính là bạn phải bắt tay vào thực hiện công việc đến khi nó hoàn thành. Khi bạn xây dựng thói quen hoàn thành công việc thì tiền bạc cũng sẽ theo đó mà đến với bạn.

Dưới đây là hai mẹo để giúp bạn có thể hoàn thành công việc hiệu quả hơn:

-Lập kế hoạch chi tiết cho các ngày và tuần của bạn

-Xác định 3 ưu tiên hàng ngày hàng đầu của bạn và hoàn thành chúng bất kể điều gì

4. Theo đuổi lối sống tối giản theo cách riêng của bạn

Văn hóa tiêu dùng đã khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần nhiều thứ hơn, những thứ tốt hơn để có được hạnh phúc. Tuy nhiên điều này là không đúng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng niềm hạnh phúc khi mua được “món đồ tốt” đó thường có xu hướng chỉ kéo dài trong vài ngày. Hơn nữa, bạn càng lãng phí nhiều tiền vào việc mua sắm, bạn càng có ít tiền để hướng tới trải nghiệm cuộc sống và tự do về thời gian.

Để phá vỡ chu kỳ tiêu dùng vô tận, một lời khuyên dành cho bạn đó chính là bạn nên theo đuổi lối sống tối giản theo cách của riêng bạn.

Cụ thể, bạn chỉ mua quần áo mới khi thực sự cần, không phải vì xúc động hay bốc đồng. Bạn không cần mua một chiếc ô tô đắt tiền hơn khi được tăng lương và thay vào đó là bạn tập trung vào tài sản tài chính.

Từ đó, bạn sẽ có thói quen đặt ra câu hỏi bản thân về giá trị lâu dài của một giao dịch mua mới tiềm năng sẽ là gì, thay vì mua thứ gì đó một cách vô tâm.

Một khi bạn phá vỡ các chuỗi văn hóa tiêu dùng, con đường hướng tới tự do tài chính của bạn chắc chắn cũng sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

5. Không ngừng đầu tư

Điểm chung của những người giàu có đó chính là khả năng kiếm tiền của họ. Họ có thể kiếm ra tiền bất kể là đang ngủ, đang đi du lịch hay làm bất kì điều gì khác, nhưng điều quan trọng là họ đang tạo ra nhiều tiền hơn mỗi giờ trôi qua.

Đây là tự do thực sự.

Người giàu hiểu rằng, mặc dù bạn có thể tiết kiệm để đạt được sự an toàn tài chính, nhưng bạn không có cách nào tiết kiệm để đạt được tự do tài chính. Để đạt được tự do tài chính, bạn cần đầu tư vào những tài sản có thể tạo ra tiền ngay cả khi bạn đang ngủ.

Nếu tất cả những gì bạn làm là tiết kiệm, tiền của bạn sẽ dần mất sức mua do lạm phát - khiến nó có giá trị thấp hơn nhiều so với trước đây.

Do vậy, đầu tư chính là cách giúp bạn vừa có thể đảm bảo an toàn về tài chính kể cả khi lạm phát cũng như có thể giúp bạn đạt được tự do tài chính một cách trọn vẹn nhất.

