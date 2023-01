Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi sau thuế quý 4/2022 giảm 26%

CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu sụt giảm 16% so với cùng kỳ, đạt 1.211 tỷ đồng. Chi phí vốn giảm chậm hơn mức tăng doanh thu, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 155 tỷ, giảm 23% so với quý 4/2021.

Trong quý doanh thu tài chính tăng mạnh 117% so với cùng kỳ, lên 36 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn thu lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Chi phí tài chính cũng gấp 5 lần so với cùng kỳ, lên trên 38 tỷ đồng (chi phí tài chính của công ty chủ yếu là chi trả lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá). Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 53% và 17% so với cùng kỳ.

Kết quả, lãi sau thuế thu về trong quý 4 đạt gần 81 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 78 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 5.702 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Thực phẩm Sao Ta vẫn lãi sau thuế xấp xỉ 320 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 11% so với lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 308 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng 16% lên 4.703 đồng/cp.

Năm 2022, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh gồm doanh số chung hợp nhất đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận trước thuế ít nhất 320 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện 2021. Như vậy, Sao Ta đã vượt 8% kế hoạch doanh thu và gần 3% chỉ tiêu lợi nhuận.

Lượng hàng tồn kho đến cuối năm đạt hơn 929 tỷ đồng, giảm nhẹ 12 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chiếm phần lớn là thành phẩm. Số liệu ghi nhận trong năm 2022, sản lượng tôm nguyên liệu mua vào gần 26.944 tấn, giảm gần 6% so với cùng kỳ, tuy nhiên sản lượng mua vào hàng nông sản tăng gấp đôi lên 3.670 tấn.

Thành phẩm chế biến tôm đông đạt 20.578 tấn, sụt giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ hàng thủy sản đia ngang so với năm trước, đạt 18.054 tấn, còn sản lượng tiêu thụ hàng nông sản đạt gần 1.802 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, chốt phiên 13/1, thị giá cổ phiếu FMC đạt 36.400 đồng/cp.