“Thực thi trách nhiệm xã hội”: Nền tảng văn hóa để phát triển thương hiệu THACO

Từ triết lý đó, Thaco đã phát huy mạnh mẽ tinh thần doanh nghiệp khi luôn xem hoạt động thực thi trách nhiệm xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của một doanh nghiệp lớn.

Mỗi năm Thaco đều trích một phần lợi nhuận để thực hiện các hoạt động cộng đồng như tài trợ Quỹ Vì người nghèo; Hỗ trợ đồng bào thiệt hại do thiên tai bão, lụt; Xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; Xây cầu giao thông nông thôn; Phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia thực hiện các pano tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật bảo đảm trật tự ATGT; Trao 500 phần học bổng cho các em học sinh - sinh viên trên cả nước. Kể từ ngày thành lập đến nay Thaco đã dành kinh phí khoảng 900 tỷ đồng thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội. Riêng năm 2020 Thaco đã trích hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ; Tài trợ thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến đầu tại TP.HCM, Quảng Nam, Đà Nẵng và Huế phòng chống dịch Covid-19; Xây 25 căn nhà cho đồng bào Trà Leng bị sạt lở núi... Đây là con số không nhỏ đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn vừa đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đối diện với bối cảnh cả thế giới đang phòng chống đại dịch Covid như hiện nay. Bên cạnh đó, Thaco còn là nhà tài trợ chính chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", "Quốc gia khởi nghiệp", Việc tử tế... để lan tỏa các giá trị nhân văn và giá trị đóng góp của doanh nghiệp cho sự phát triển của đất nước.

Thaco hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng 25 căn nhà cho đồng bào Trà Leng ( Quảng Nam )

Đã có những công trình tài trợ đem lại nhiều giá trị thiết thực cho xã hội in dấu ấn Thaco trên mọi miền đất nước: 25 cây cầu giao thông nông thôn dành tặng người dân các huyện nghèo giáp biên giới miền Tây Nam bộ đã giúp ổn định đời sống bà con địa phương, thông thương kinh tế, tạo điều kiện cho các em học sinh đến trường thuận lợi, bình an; 380 căn nhà tình thương với sự hỗ trợ kinh phí của Thaco đã đến với người dân nghèo tỉnh Đồng Nai giúp bà con nghèo an cư lập nghiệp; Các công trình nước sạch học đường cho học sinh tỉnh Quảng Nam đã giúp các em học sinh có nguồn nước sạch để sử dụng; Đặc biệt công trình giao thông vòng xuyến hai tầng Thaco tặng cho tỉnh Quảng Nam đã giải quyết tình trạng "nghẽn" giao thông giữa quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam và trở thành biểu tượng của cửa ngõ tỉnh Quảng Nam. Tiếp tục các hoạt động trách nhiệm xã hội trong năm 2021, Thaco sẽ tài trợ Tết vì người nghèo năm Tân Sửu 17 tỷ đồng; Đồng hành xây 26 căn nhà trị giá gần 4 tỷ đồng cho người nghèo trong Chương trình Cùng xây ngôi nhà mơ ước.

Thaco tài trợ thiết bị y tế cho Bệnh viện Chợ Rẫy phòng chống dịch Covid-19

Hoạt động tài trợ xã hội là một phần trong thông điệp "Thực thi trách nhiệm xã hội" của Thaco. Theo quan điểm của lãnh đạo Thaco, trách nhiệm xã hội lớn nhất của doanh nghiệp là tạo ra những sản phẩm có giá trị, tạo việc làm cho người lao động và nộp ngân sách cho nhà nước, hiện Thaco đã và đang làm được điều đó.

Qua 23 năm hình thành và phát triển, đến nay Thaco được xem là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất - lắp ráp ô tô có quy mô lớn nhất tại Việt Nam với chiến lược trở thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN góp phần phát triển kinh tế đất nước, trong đó Cơ khí và Ô tô là chủ lực, đồng thời phát triển các ngành sản xuất khác có bổ trợ cho nhau nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh gồm: Nông nghiệp; Đầu tư xây dựng; Logistics và Thương mại. Thaco hiện có 22.000 lao động chính thức và hàng trăm ngàn lao động từ các công ty vệ tinh và đại lý. Đáng chú ý, lĩnh vực nông nghiệp của Thaco đã giải quyết việc làm cho hơn 800 lao động người Khmer gốc Việt tại khu vực Biển Hồ và hàng ngàn lao động người Campuchia tại các tỉnh lân cận xung quanh dự án nông nghiệp của Thaco tại Campuchia. Trong 5 năm từ 2015-2019, Thaco đã nộp ngân sách nhà nước hơn 85 ngàn tỷ đồng. Thaco đã và đang thực hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn có đóng góp cho sự phát triển của đất nước và luôn phát triển cùng đất nước.