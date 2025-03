Thức uống 100% từ rau được mệnh danh như “tinh hoa trường thọ từ đất trời”, chống lão hóa nhưng ít ai thích do mùi hăng

Cần tây có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và Trung Đông. Từ thời cổ đại, nó đã được người Hy Lạp, La Mã, Ai Cập sử dụng như một loại thảo dược và thực phẩm. Sau đó, cần tây lan rộng sang châu Âu, châu Á và nhiều khu vực khác trên thế giới. Ngày nay, cần tây được trồng phổ biến ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ…

Đây là một loại cây thân thảo, có thân giòn, màu xanh nhạt, lá xẻ lông chim và có mùi thơm đặc trưng. Cần tây thường được sử dụng làm thực phẩm, gia vị hoặc nước ép, nhờ hương vị thanh mát và nhiều lợi ích sức khỏe.

Lợi ích của cần tây với sức khỏe

Cần tây không chỉ là một loại rau gia vị phổ biến mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Loại rau này có lượng calo rất thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn.

Ngoài ra, nước ép cần tây giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo, rất phù hợp cho những ai đang muốn giảm cân. Cần tây chứa hợp chất phthalides, giúp làm giãn mạch máu và giảm huyết áp. Ngoài ra, loại rau này còn giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và hợp chất lợi tiểu trong cần tây thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể, làm sạch gan, cải thiện chức năng thận. Điều này rất tốt cho những người thường xuyên tiếp xúc với đồ ăn chứa nhiều chất béo, rượu bia...

Theo các chuyên gia, nước ép cần tây còn sở hữu nhiều lợi ích tuyệt vời khác như sau:

1. Kiểm soát đường huyết

Nước ép cần tây có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết nhờ vào hàm lượng chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi. Mặc dù nước ép cần tây chứa ít calo và đường tự nhiên, nhưng nó lại giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, nhờ đó ổn định lượng đường huyết.

Đặc biệt, cần tây chứa apigenin và luteolin - hai hợp chất flavonoid có tác dụng chống viêm, bảo vệ tế bào tuyến tụy – nơi sản xuất insulin, giúp duy trì khả năng điều hòa đường huyết của cơ thể.

Ngoài ra, nước ép cần tây có tính lợi tiểu tự nhiên, giúp đào thải độc tố và giảm áp lực lên gan, thận - hai cơ quan quan trọng trong quá trình chuyển hóa đường. Nếu là người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh tiểu đường, hãy bổ sung thêm nước ép cần tây vào thực đơn hàng ngày.

2. Giúp trẻ lâu và trường thọ

Nước ép cần tây là một trong những thức uống làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ, nhờ hàm lượng cao chất chống oxy hóa. Trong cần tây có chứa vitamin C, vitamin K, beta-carotene và flavonoid… bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, nguyên nhân chính gây lão hóa da, suy giảm chức năng cơ thể theo thời gian.

Ngoài ra, nước ép cần tây còn có khả năng thải độc, giảm viêm và cải thiện tuần hoàn máu, giúp làn da luôn căng mịn, sáng khỏe, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Hơn nữa, cần tây giúp tăng cường chức năng gan, thận và hệ tiêu hóa, từ đó hỗ trợ cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, duy trì trạng thái khỏe mạnh lâu dài.

3. Giúp giảm cân hiệu quả

Nước ép cần tây là một lựa chọn cho ai muốn giảm cân nhờ hàm lượng calo thấp, giàu nước và chất xơ. Một cốc nước ép cần tây gần như không chứa chất béo nhưng lại giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó giúp kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.

Ngoài ra, cần tây có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp đào thải độc tố, giảm tình trạng tích nước và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Khi kết hợp nước ép cần tây với chế độ ăn uống khoa học và tập luyện, quá trình giảm cân sẽ diễn ra hiệu quả, an toàn hơn.

4. Chống ung thư và phòng ngừa viêm nhiễm

Trong cần tây có apigenin, luteolin và polyacetylenes… những hoạt chất đã được nghiên cứu về tác dụng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, giảm viêm. Đặc biệt, apigenin giúp ức chế quá trình nhân đôi của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình tự phân hủy của chúng, từ đó làm chậm sự tiến triển của bệnh.

Ngoài ra, nước ép cần tây còn loại bỏ độc tố trong cơ thể, nhờ vào đặc tính lợi tiểu và thanh lọc gan, góp phần giảm nguy cơ tiếp xúc với các chất gây ung thư. Hơn nữa, với hàm lượng cao vitamin C, beta-carotene và flavonoid, cần tây giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do.

Lưu ý khi uống nước ép cần tây

Để tận dụng tối đa lợi ích của nước ép cần tây, bạn cần biết cách uống đúng thời điểm, liều lượng phù hợp. Cụ thể như sau:

- Buổi sáng khi bụng đói là thời điểm lý tưởng để uống nước ép cần tây, vì giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất nhanh chóng, hỗ trợ tiêu hóa và thanh lọc gan. Ngoài ra, uống trước bữa ăn 30 phút cũng giúp kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và hạn chế hấp thụ chất béo từ thức ăn.

- Mỗi ngày uống từ 250-500ml (tương đương 1 - 2 cốc) là đủ để cơ thể hấp thụ tốt các dưỡng chất mà không gây tác dụng phụ. Người mới bắt đầu nên uống khoảng 100-150ml/ngày và tăng dần để cơ thể thích nghi.

- Hãy dùng cần tây tươi, sạch. Khi mua cần lựa cần tây không dập nát, rửa sạch và ngâm nước muối loãng để loại bỏ tạp chất. Nếu không quen với vị hăng của cần tây, bạn có thể ép chung với táo, dứa, chanh hoặc dưa leo để tạo vị ngọt tự nhiên và dễ uống hơn.

Theo Indiatimes, Healthline