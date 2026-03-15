Thung lũng Silicon mê theo dõi AI làm việc thay con người

15-03-2026 - 13:43 PM | Kinh tế số

Thung lũng Silicon đang chứng kiến trào lưu mới khi các kỹ sư công nghệ sử dụng nhiều trợ lý AI để xử lý công việc và liên tục theo dõi hiệu suất của chúng.

Thung lũng Silicon mê theo dõi AI làm việc thay con người - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Freepik)

Thung lũng Silicon mê theo dõi AI làm việc thay con người khi ngày càng nhiều kỹ sư và nhà đầu tư công nghệ sử dụng các “đội quân” trợ lý trí tuệ nhân tạo để xử lý công việc thường ngày.

Theo bài viết, nhiều người trong giới công nghệ đang giao cho các trợ lý AI thực hiện các nhiệm vụ như viết mã, quản lý lịch làm việc hoặc trả lời email. Sau đó họ thường xuyên kiểm tra xem các hệ thống này có tiếp tục hoạt động ổn định hay không.

Một số người thậm chí khởi chạy các trợ lý AI trước khi đi ngủ hoặc tham dự sự kiện, rồi kiểm tra tiến độ làm việc của chúng trên máy tính xách tay.

Ông Nikunj Kothari, một nhà đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon, cho biết mỗi sáng ông đều kiểm tra các trợ lý AI của mình trước cả khi uống cà phê. Ông nói việc thử nghiệm các công cụ AI hiện thú vị hơn cả xem phim trực tuyến.

Sự quan tâm này gia tăng khi nhiều công cụ AI mới được giới thiệu. Công ty Anthropic gần đây ra mắt mô hình Claude Opus 4.5 với khả năng lập trình được cải thiện đáng kể. Đầu năm 2026, trợ lý AI OpenClaw cũng nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng công nghệ.

Theo ông Kothari, nhiều người hiện so sánh xem các “thực tập sinh ảo” của họ có thể làm việc bao lâu mà không mắc lỗi. Một số thậm chí lo lắng rằng các hệ thống này chưa làm đủ việc.

Các kỹ sư cho rằng sự phát triển của AI đang thay đổi vai trò của lập trình viên. Thay vì trực tiếp viết mã, nhiều người tập trung vào việc điều phối và quản lý nhiều trợ lý AI cùng lúc.

Ông Simon Last, kỹ sư và đồng sáng lập công ty phần mềm Notion, cho biết ông hiện quản lý bốn trợ lý AI và hiếm khi trực tiếp viết mã như trước.

Dữ liệu từ nhóm nghiên cứu Model Evaluation and Threat Research cho thấy mô hình Claude mới nhất có thể hoàn thành những nhiệm vụ trước đây con người cần tới 12 giờ để xử lý.

Tuy nhiên, việc sử dụng các trợ lý AI cũng tiềm ẩn rủi ro. Một số hệ thống có thể tự thực hiện hành động ngoài dự kiến, như xóa dữ liệu hoặc thực hiện nhiệm vụ khi chưa được xác nhận.

Dù vậy, nhiều chuyên gia công nghệ tin rằng việc quản lý nhiều trợ lý AI cùng lúc sẽ trở thành kỹ năng quan trọng mới trong ngành công nghệ, khi các công cụ này ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Theo Mạnh Dương (Theo WSJ)

