Thuộc cấp kêu khó rút ruột 50 tỷ, cựu đại tá nói 'là nhiệm vụ, phải hoàn thành'

Trong vụ án tham ô 50 tỷ đồng xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng, Nguyễn Văn Sơn (59 tuổi, cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển) bị cáo buộc là người chủ mưu, khởi xướng, chịu trách nhiệm chính.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách Nhà nước cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khi đó gặp, yêu cầu Đại tá Nguyễn Văn Hưng (Cục trưởng Kỹ thuật) phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng.

Đáp lại, bị can Hưng nói: "Cục Kỹ thuật chưa bao giờ làm việc này, muốn rút ra 50 tỷ đồng cần có sự thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh". Vị Tư lệnh sau đó tạo điều kiện cho Cục Kỹ thuật bằng cách chỉ đạo phân bổ thêm 29 tỷ đồng, khiến ngân sách cho đơn vị này "đội" lên thành 179 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn thời điểm chưa bị bắt.

Tháng 4/2019, tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị can Sơn cùng Trung tướng Hoàng Văn Đồng và 3 Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng nói về việc "rút" 50 tỷ đồng ngân sách phân bổ cho Cục Kỹ thuật. Tất cả đồng ý nên bị can Sơn sau đó chỉ đạo bị can Hưng thực hiện.



Đến lượt mình, bị can Hưng lại yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật phải rút đủ 50 tỷ đồng. Khi bị phản ứng là khó, bị can Hưng cho rằng: "Phải xác định việc rút lại 50 tỷ đồng là nhiệm vụ Thủ trưởng giao và phải hoàn thành".

Sau đó, mỗi trưởng phòng dưới quyền Đại tá Hưng được giao chỉ tiêu phải “rút ruột” từ 50 triệu đồng đến 25 tỷ đồng để đủ mức 50 tỷ đồng cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn yêu cầu.

Cụ thể, Phòng Quản lý kỹ thuật tàu được giao ngân sách 78 tỷ đồng, phân chia thành 10 hợp đồng để ký với 8 nhà thầu, rút lại số tiền 25 tỷ đồng.

Phòng Khí tài điện tử được giao ngân sách 65 tỷ đồng, phân chia thành 8 hợp đồng dễ ký với 5 nhà thầu, rút lại số tiền 19,5 tỷ đồng.

Phòng Vật tư được giao ngân sách 12 tỷ đồng, phân chia thành 2 hợp đồng để ksy với 2 nhà thầu, rút lại số tiền 2 tỷ đồng.

Phòng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được giao ngân sách 11,5 tỷ đồng, phân chia thành 2 hợp đồng để ký với 1 nhà thầu, rút lại số tiền 2 tỷ đồng.

Phòng Quân khí được giao ngân sách 6 tỷ đồng, phân chia thành 3 hợp đồng để kỷ với 3 nhà thầu, rút lại số tiền 1,45 tỷ đồng.

Phòng Xe máy được giao ngân sách 1,5 tỷ đồng, phân chia thành 2 hợp đồng để ký với 2 nhà thầu, rút lại 50 triệu đồng.

Do thời gian giải ngân nguồn ngân sách được cấp trong năm 2019 ngắn và căn cứ chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, các trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật đã phân chia nguồn ngân sách được giao thành 29 gói thầu, trong đó có 9 gói thầu được chia nhỏ có giá trị dưới 10 tỷ đồng để thuộc thẩm quyền Tư lệnh Cảnh sát biến phê duyệt, không phải báo cáo Bộ Quốc phòng. Đồng thời, họ liên hệ với các nhà thầu thực hiện các bước theo quy định về đấu thầu hạn chế đối với 21 gói thầu, chào hàng cạnh tranh thông thường đối với 4 gói thầu, chỉ định thầu đối với 3 gói thầu và mua sắm trực tiếp đối với 1 gói thầu.

Bên cạnh đó, căn cứ vào đặc tính kỹ thuật của vật tư, thiết bị trong các gói thầu, các trưởng phòng được giao rút lại tiền đã chủ động đặt vấn đề với các nhà thầu để nâng giá vật tư, thiết bị đối với 24 gói thầu nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho đơn vị có nguồn quỹ vốn sử dụng vào mục đích phúc lợi.

Để được tham gia dự thầu và trúng thầu, các doanh nghiệp đã đồng ý theo đề nghị và cùng các trưởng phòng thống nhất nâng giá vật tư, thiết bị hoặc trích lại lợi nhuận, từ giai đoạn khảo sát giá để xây dựng giá gói thầu nhằm mục đích rút lại đủ 50 tỷ đồng nộp về Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Sau khi rút được 50 tỷ đồng, Nguyễn Văn Sơn tự chia cho mình 10 tỷ đồng. Hoàng Văn Đồng, Phạm Kim Hậu, Doãn Bảo Quyết, Bùi Trung Dũng mỗi người nhận 10 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên, đủ cơ sở để truy tố các bị can về tội "Tham ô tài sản".

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Văn Sơn (59 tuổi, cựu Trung tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), Hoàng Văn Đồng (Trung tướng, cựu Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Doãn Bảo Quyết (61 tuổi, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy), Phạm Kim Hậu (59 tuổi, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh, cựu Tham mưu trưởng), Bùi Trung Dũng (63 tuổi, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh), Nguyễn Văn Hưng (57 tuổi, cựu Đại tá, cựu Cục trưởng Kỹ thuật) và Bùi Văn Hòe (54 tuổi, cựu Thượng tá, cựu Phó Phòng Tài chính).