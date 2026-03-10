Thương hiệu thời trang nổi tiếng hơn 100 năm tuổi bất ngờ tuyên bố phá sản, 174 cửa hàng đồng loạt đóng cửa

Thương hiệu được nhắc đến là Eddie Bauer - nhà bán lẻ nổi tiếng của Mỹ chuyên kinh doanh quần áo và trang phục dành cho các hoạt động ngoài trời. Doanh nghiệp này đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại bang New Jersey với kỳ vọng có thể tái cấu trúc hoạt động và tìm được nhà đầu tư tiếp quản hệ thống bán lẻ. Tuy nhiên, sau nhiều tuần tìm kiếm đối tác, kế hoạch này đã không đạt kết quả như mong muốn.

Ban đầu, công ty dự định tổ chức một cuộc đấu giá tài sản nhằm tìm bên mua lại chuỗi cửa hàng. Cuộc đấu giá được lên lịch vào đầu tháng 3 và được xem là cơ hội cuối cùng để doanh nghiệp tìm nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, đến khi hết hạn đăng ký, công ty vẫn không nhận được bất kỳ đề nghị mua lại nào. Trước tình hình đó, ban lãnh đạo buộc phải hủy cuộc đấu giá và xác nhận sẽ đóng cửa toàn bộ hệ thống cửa hàng vật lý.

Theo thông tin công bố, tổng cộng 174 cửa hàng của thương hiệu này sẽ phải đóng cửa, trong đó có 150 cửa hàng tại Mỹ và 24 cửa hàng tại Canada. Phần lớn các cửa hàng nằm tại các trung tâm thương mại lớn hoặc những khu mua sắm sầm uất, những vị trí từng được xem là lợi thế giúp thương hiệu duy trì mạng lưới bán lẻ rộng khắp trong nhiều năm.

Để xử lý các hợp đồng thuê mặt bằng cũng như tìm hướng khai thác lại các địa điểm kinh doanh, công ty đã thuê đơn vị môi giới bất động sản RCS Real Estate Advisors phụ trách việc tiếp thị và đàm phán. Danh mục mặt bằng được đưa ra thị trường có tổng diện tích hơn 1,08 triệu feet vuông, trải rộng tại nhiều trung tâm thương mại, khu mua sắm và các khu bán lẻ sầm uất.

Đại diện RCS Real Estate Advisors cho biết danh mục này được xem là cơ hội đáng chú ý đối với các nhà bán lẻ muốn tiếp cận những vị trí kinh doanh sẵn có tại các trung tâm mua sắm lớn. Đơn vị môi giới cũng đang tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận lại những hợp đồng thuê này.

Theo hồ sơ gửi lên tòa án phá sản, Eddie Bauer hiện đang gánh khoản nợ khoảng 1 tỷ USD (hơn 26,2 nghìn tỷ đồng). Doanh nghiệp cho biết doanh số bán hàng giảm sút trong thời gian dài, trong khi chi phí vận hành hệ thống cửa hàng ngày càng cao. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành bán lẻ cùng sự thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng cũng khiến tình hình tài chính của công ty trở nên khó khăn.

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người chuyển sang mua sắm trực tuyến thay vì đến cửa hàng truyền thống. Điều này khiến nhiều chuỗi bán lẻ phải đối mặt với áp lực lớn khi doanh thu tại các cửa hàng vật lý sụt giảm nhưng chi phí thuê mặt bằng và vận hành vẫn ở mức cao.

Dù vậy, theo thông báo từ doanh nghiệp, quá trình phá sản lần này chủ yếu ảnh hưởng đến hệ thống cửa hàng bán lẻ trực tiếp. Các hoạt động thương mại điện tử, hợp tác bán buôn và hệ thống cửa hàng quốc tế của thương hiệu vẫn sẽ tiếp tục được duy trì thông qua các đối tác được cấp phép.

Eddie Bauer được thành lập năm 1920 tại Seattle và từng là một trong những thương hiệu ngoài trời ngoài trời nổi tiếng tại Mỹ và thế giới. Trong nhiều thập kỷ, hãng gây dựng tên tuổi với các sản phẩm như áo khoác lông vũ, trang phục dã ngoại và quần áo dành cho các hoạt động ngoài trời.

Vào giai đoạn phát triển mạnh đầu những năm 2000, thương hiệu này từng vận hành gần 600 cửa hàng tại Mỹ và Canada, trở thành một trong những chuỗi bán lẻ lớn trong lĩnh vực thời trang ngoài trời. Tuy nhiên, sự thay đổi của thị trường bán lẻ trong những năm gần đây đã khiến nhiều doanh nghiệp truyền thống gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với thương mại điện tử và các thương hiệu mới.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên công ty rơi vào khủng hoảng tài chính. Trước đó, công ty mẹ cũ của hãng là Spiegel Inc. cũng từng nộp đơn phá sản vào năm 2003, dẫn đến việc đóng cửa hơn 80 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả. Sau nhiều lần tái cấu trúc, thương hiệu vẫn duy trì được hoạt động trong nhiều năm, nhưng những khó khăn kéo dài của ngành bán lẻ đã tiếp tục tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp.

Việc đóng cửa đồng loạt 174 cửa hàng lần này được xem là dấu mốc đáng chú ý, đánh dấu sự thu hẹp mạnh mẽ của một thương hiệu từng có hơn 100 năm lịch sử. Trong bối cảnh ngành bán lẻ toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, nhiều doanh nghiệp truyền thống buộc phải điều chỉnh mô hình kinh doanh, thu hẹp hệ thống cửa hàng hoặc chuyển mạnh sang thương mại điện tử để thích nghi với thị trường.