Thương hiệu thời trang thể thao On lần đầu có mặt tại Việt Nam

Tham vọng "thay đổi thế giới chạy bộ"



On được thành lập một thập kỷ trước tại Zürich, Thụy Sỹ bởi những nhà cựu vô địch Ironman thế giới – với nguồn cảm hứng xuất phát từ dãy núi Alps hùng vĩ cao nhất châu Âu kết hợp cùng ý tưởng tạo ra những chiếc giày mang lại cảm giác chạy "hoàn hảo" - tiếp đất mềm mại và bật lại mạnh mẽ giúp tiếp sức thêm cho runner, "gã khổng lồ" On mang tham vọng lớn thay đổi thế giới chạy bộ, mang đến niềm vui cho các runner thông qua sự đổi mới và tiên tiến.

Hiện nay On đã trở thành một trong những thương hiệu giày chạy phát triển và đi tiên phong trên thế giới. Trong hành trình hơn 10 năm phủ sóng các cung đường chạy trên toàn cầu, On được đón nhận trong trái tim và đôi chân của hàng triệu vận động viên và người yêu thích chạy bộ ở hàng chục quốc gia.

Thương hiệu cũng đang đạt được những bước tiến lớn trong sứ mệnh phát triển bền vững của mình với công nghệ tái chế Cyclon™ sử dụng vật liệu có nguồn gốc từ sinh học cao cấp, góp phần tạo nên các sản phẩm thân thiện với môi trường và mang tới một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Cho một hành trình phong cách

On hiện là thương hiệu thể thao hàng đầu với, các sản phẩm được cải tiến để trang bị cho mỗi vận động viên - những người yêu thích chạy bộ một phong cách phù hợp với họ, đồng thời cũng đa dạng dòng sản phẩm cho mọi nhu cầu của người dùng, từ thi đấu, chạy ngắn, chạy dài, chơi thể thao, leo núi, sinh hoạt hàng ngày,...

Những đôi giày chạy nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của thương hiệu On trên toàn cầu được thiết kế từ công nghệ Cloudtec® độc quyền như: Cloudmonster, Cloudstratus, Cloudrunner, Cloudflow… Phần đế khác biệt với các khoảng trống giúp nén lại khi tiếp đất và nhanh chóng bật ra khi nhấc chân lên giúp cho người chạy cảm giác hạ - cất cánh vô cùng êm ái và bùng nổ, đồng thời cân bằng độ giảm chấn và cải thiện tốc độ. Ngoài ra công nghệ Speedboard® đặc trưng của On giúp khai thác năng lượng tạo ra khi di chuyển và biến nó thành động lượng giúp uốn cong uyển chuyển theo từng bước chạy, đẩy về phía trước nhanh hơn.

Giày chạy được yêu thích - On Cloudstratus

Ngoài ra, On còn gây sốt toàn cầu với những đôi giày thể thao hàng ngày như Cloud 5, Cloudnova, Cloudeasy... nhờ ưu điểm nổi bật về sự êm ái, thoải mái On đã đồng hành với người dùng trong những sinh hoạt hàng ngày từ đi làm, đi dạo phố và dễ dàng để sử dụng trong phòng tập gym hay những hoạt động thể thao trong nhà đơn giản.



Giày thể thao năng động - On Cloud 5

Cloudvista, Cloudtrax,.. sẽ là những cái tên mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời cho kì nghỉ, picnic, leo núi, thám hiểm



Giày trail - On Cloudvista

Đặc biệt trong tháng 3 năm 2023, người tín đồ yêu thích chạy bộ sẽ có phen "sốt sình sịch" khi On hứa hẹn sẽ mang tới làn sóng mới bằng việc ra mắt siêu phẩm giày chạy thế hệ mới On Cloudsurfer. Công nghệ được tối ưu hoá dựa trên những chuyển động phân tích từ máy tính cùng lớp đế giữa bằng công nghệ CloudTec Phase™ mang tới những chuyển động mượt mà, êm ái "nhẹ như bay". Với Cloudsurfer, On đã gia tăng việc sử dụng nguyên liệu tái chế thân thiện, bảo vệ môi trường cùng công nghệ nhuộm Dope giúp tiết kiệm nước tối đa, góp phần đem lại sự bền vững nhằm tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.



Tại Việt Nam, On được phân phối độc quyền và chính hãng bởi Công ty TNHH ASH Việt Nam.

Bạn có thể mua hàng online chính hãng tại website: https://ash.vn/ hoặc tại các đại lý bán lẻ như SuperSport, ABCmart, AI SPORTS, Activ Running, Tốc Sport….

