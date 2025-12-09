Thương vụ 14 tỷ USD của SoftBank và NVIDIA: Cú đặt cược khổng lồ vào "bộ não vạn năng" cho robot

Giới công nghệ toàn cầu đang rúng động trước thông tin rò rỉ từ Reuters: Tập đoàn SoftBank và "gã khổng lồ xanh" NVIDIA đang tiến gần đến một thỏa thuận đầu tư bom tấn vào Skild AI. Vòng gọi vốn trị giá hơn 1 tỷ USD này dự kiến sẽ đẩy mức định giá của startup có trụ sở tại Pittsburgh lên con số gây choáng váng: 14 tỷ USD.

Nếu thương vụ này được chốt hạ trước Giáng sinh như dự kiến, giá trị của Skild AI sẽ tăng gấp ba lần chỉ sau vài tháng, biến nó trở thành "kỳ lân" sáng giá nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied AI).

Khi phần mềm giá trị hơn phần cứng

Mức định giá cao ngất ngưởng này không chỉ là một con số, nó là lời khẳng định đanh thép cho sự chuyển dịch của dòng tiền thông minh: Phần mềm điều khiển, hay "bộ não", đang được xem là tài sản quý giá hơn chính cơ thể robot. Để dễ hình dung, đối thủ nặng ký nhất của Skild là Physical Intelligence (Pi) - được hậu thuẫn bởi Jeff Bezos - cũng chỉ mới được định giá 5,6 tỷ USD.

Vậy điều gì khiến Skild AI trở nên đắt giá đến vậy? Câu trả lời nằm ở tham vọng tạo ra một "bộ não đa hình thể" (omni-bodied brain). Thay vì dạy AI điều khiển từng loại robot cụ thể, Skild sử dụng một phương pháp huấn luyện mô phỏng quy mô cực lớn. Họ tạo ra một "đa vũ trụ" ảo với 100.000 loại robot khác nhau, trải qua hàng thiên niên kỷ thời gian mô phỏng.

Kết quả là một trí tuệ nhân tạo không học vẹt, mà có khả năng tư duy và thích nghi sinh học như con người. Trong các thử nghiệm, khi một robot mô phỏng bị mất một phần chân, bị kẹt bánh xe hay bị gắn thêm cà kheo làm thay đổi trọng tâm, bộ não của Skild chỉ mất vài giây để tự tìm ra cách di chuyển mới mà không cần lập trình lại. Triết lý của họ rất rõ ràng: "Cuộc sống là bất định, và chỉ những kẻ biết thích nghi mới sống sót".

Bằng cách bơm vốn vào Skild AI, về mặt lý thuyết, SoftBank có thể nhắm đến việc triển khai phần mềm "vạn năng" của Skild trên thư viện tài sản phần cứng công nghiệp và hậu cần ngày càng tăng của mình.

Chiến lược gọng kìm của Masayoshi Son

Đối với SoftBank và tỷ phú Masayoshi Son, thương vụ này là mảnh ghép hoàn hảo cho chiến lược phục hưng tham vọng robot. Sau thất bại đau đớn với robot Pepper trong quá khứ, SoftBank đã thay đổi chiến thuật. Thay vì tự làm tất cả, họ chuyển sang thâu tóm và đầu tư theo danh mục.

Về phần "cơ thể" (phần cứng), SoftBank đã chi 5,4 tỷ USD mua lại mảng robot của ABB và rót vốn vào Agility Robotics.

Với sự tham gia của NVIDIA vào các cuộc đàm phán với Skild AI, gã khổng lồ GPU tiếp tục đóng vai trò là "người kiến tạo vua" (kingmaker) của ngành.

NVIDIA: "Kẻ buôn vũ khí" trong cuộc chiến AI

Sự hiện diện của NVIDIA trong thương vụ này một lần nữa củng cố vị thế "người kiến tạo vua" (kingmaker) của Jensen Huang. Không chỉ Skild AI, NVIDIA đã đầu tư hoặc hợp tác với hầu hết các tên tuổi lớn trong ngành như Flexion, OpenMind và Physical Intelligence.

Chiến lược của NVIDIA rất đơn giản và tàn nhẫn: Bất kể công ty nào chiến thắng trong cuộc đua tạo ra bộ não robot ưu việt nhất, phần mềm đó vẫn sẽ phải chạy trên các con chip của NVIDIA. Bằng cách rải tiền vào mọi "chiến mã" tiềm năng, NVIDIA đảm bảo rằng mình luôn là người chiến thắng cuối cùng.

Dù các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và các chi tiết có thể thay đổi vào phút chót, nhưng thông điệp từ thung lũng Silicon đã rất rõ ràng: Kỷ nguyên của những robot thông minh, có khả năng tự thích nghi như sinh vật sống, đang đến gần hơn bao giờ hết, và cái giá để sở hữu tương lai đó được tính bằng hàng chục tỷ USD.