Thủy điện Nước Trong (NTH) báo lãi năm 2021 vượt 59% kế hoạch năm

CTCP Thủy điện Nước Trong (mã chứng khoán NTH) công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt trên 43 tỷ đồng, giảm 11,3% so với quý 4/2020. Trừ các chi phí phát sinh, lãi sau thuế trong quý đạt 42 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ.



Lũy kế cả năm 2021 doanh thu đạt 105 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số hơn 103 tỷ đồng đạt được năm 2020 và vượt 20,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trường 9,9% lên trên 42 tỷ đồng, vượt 59% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. EPS đạt 2.044 đồng.

Thủy điện Nước Trong là doanh nghiệp ngành thủy điện với doanh thu phụ thuộc vào sản lượng bán điện thương phẩm. Với việc vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm, ngày 10/2 tới đây công ty sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ chi trả 10%. Thời gian thanh toán 25/2/2022.

https://cafef.vn/thuy-dien-nuoc-trong-nth-bao-lai-nam-2021-vuot-59-ke-hoach-nam-20220117163439792.chn