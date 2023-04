Tỉ phú Bill Gates: Không thể ngăn chặn sự phát triển của AI

Tỉ phú Bill Gates hôm 4-4 cho hay sẽ tốt hơn nếu tập trung vào cách sử dụng tốt nhất những phát triển bằng AI vì thật khó để hiểu được làm thế nào việc tạm dừng các công nghệ AI có thể hiệu quả trên toàn cầu.

Ông Gates đã có cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters sau khi một bức thư được công bố tuần trước do tỉ phú Elon Musk và hơn 1.000 chuyên gia AI kêu gọi tạm dừng khẩn cấp việc phát triển các hệ thống "mạnh hơn" so với phiên bản GPT-4 mới của OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, do Microsoft hậu thuẫn.

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cho rằng những lời kêu gọi tạm dừng phát triển AI sẽ không “giải quyết được những thách thức” phía trước. Ảnh: Reuters

Trong thư, các chuyên gia, bao gồm nhà đồng sáng lập Apple Steve Wozniak, cho biết cần phải đánh giá những rủi ro tiềm ẩn và lợi ích đối với xã hội. Ông Gates hôm 3-4 nói rằng: "Tôi không nghĩ việc yêu cầu một nhóm cụ thể tạm dừng sẽ giải quyết được các thách thức. Rõ ràng là có những lợi ích to lớn đối với những điều này… điều chúng ta cần làm là xác định những vấn đề khó khăn".

Microsoft đã tìm cách vượt mặt các công ty cùng lĩnh vực thông qua các khoản đầu tư trị giá hàng tỉ USD vào OpenAI. Dù đang tập trung toàn thời gian vào Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates nhưng ông Gates vẫn là người ủng hộ tích cực cho AI và mô tả nó mang tính cách mạng như Internet hoặc điện thoại di động.

Trong một bài viết có tiêu đề "Thời đại của AI đã bắt đầu" được xuất bản ngày 21-3, một ngày trước bức thư kêu gọi ngừng phát triển AI của tỉ phú Elon Musk và các chuyên gia, ông Gates tin rằng AI nên được sử dụng để giúp giảm bớt một số vấn đề bất bình đẳng tồi tệ nhất trên thế giới.

Ông Gates cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng sẽ rất phức tạp để thực thi cụ thể bất kỳ yêu cầu tạm dừng nào. Tỉ phú này nói: "Tôi thực sự không hiểu họ đang nói ai có thể dừng lại và liệu mọi quốc gia trên thế giới có đồng ý dừng lại không và tại sao phải dừng lại. Có rất nhiều ý kiến khác nhau trong lĩnh vực này".

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4-4 cho rằng vẫn còn phải xem liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có nguy hiểm hay không nhưng nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn trước khi công bố.

Trong một cuộc họp với Hội đồng Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh AI có thể giúp con người chống lại những thách thức rất khó khăn như bệnh tật và biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng các chuyên gia, nhà khoa học có trách nhiệm phải giải quyết những rủi ro đối với xã hội, nền kinh tế và an ninh quốc gia.

Ông Biden nhắc lại lời kêu gọi quốc hội thông qua luật về quyền riêng tư nhằm đặt ra giới hạn đối với dữ liệu cá nhân mà các công ty công nghệ có thể thu thập, cấm quảng cáo nhắm đến trẻ em, đồng thời ưu tiên cân nhắc khía cạnh sức khỏe và an toàn trong tiến trình phát triển sản phẩm.