Tiệm bánh Cối Xay Gió “huyền thoại” tại Đà Lạt đóng cửa, chủ tiệm tiết lộ nguyên do và chia sẻ 4 bài học đắt giá

Từng là địa điểm check-in ưa thích của nhiều du khách khi đến Đà Lạt, nhưng nay bức tường vàng huyền thoại của tiệm bánh Cối Xay Gió sẽ chính thức đi vào hoài niệm.

Theo fanpage chính thức của cửa tiệm, bức tường vàng đã bị xóa bỏ vào ngày 1/12 vừa qua, đồng nghĩa Cối Xay Gió cơ sở Hòa Bình đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, tiệm bánh Cối Xay Gió vẫn còn một cơ sở khác đang hoạt động bình thường tại địa chỉ số 7A đường 3/2 Đà Lạt. Phía Cối Xay Gió cũng cho biết sẽ trở lại trong thời gian tới với nhiều thay đổi về diện mạo, phong cách phục vụ.

Trên trang cá nhân của mình, anh Nguyễn Đăng Phong, nhà sáng lập Windmills Corporation - Công ty Cổ phần Cối Xay Gió, tiết lộ nguyên nhân quyết đinhh này là do phía chủ nhà bất ngờ đòi lại mặt bằng sớm hơn thời hạn. Tuy nhiên, anh xác định cần nhìn mọi việc theo hướng tích cực, "lúc biến cố là lúc tinh thần chúng ta phải mạnh mẽ nhất".

Khi nhìn nhận lại sự việc, nhà sáng lập Cối Xay Gió đã xác định 4 điểm quan trọng sau:

"1. Đây là rủi ro kinh doanh ngành bán lẻ

Từ ngày đầu khi mình quyết tâm thuê mặt bằng này cũng đã xác định rủi ro một ngày nào đó sẽ không còn. Việc lấy lại mặt bằng trước thời hạn cũng khá bất ngờ, mình cũng chẳng buồn truy cứu cho phiền lòng, đã không giữ được thì luôn có cả nghìn lý do, để đầu óc tập trung vào giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Chỉ là bức tường quá nổi tiếng nên đâm ra sẽ có nhiều tiếc nuối cho mọi người và chính mình thôi. Nhưng suy ra cho cùng nó vẫn là rủi ro kinh doanh, ai làm bán lẻ cũng phải sẵn sàng với việc này. mà rủi ro thì luôn có giải pháp .

2. May mắn khi thương hiệu có ở hay đi cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng

Khi thông tin bức tường chỉ còn một tuần nữa sẽ tháo dỡ, bọn mình trân trọng những tình cảm, ký ức của khách hàng đã gửi gấm cho Cối Xay Gió: nào là những tin nhắn hỏi thăm, nào là chia sẽ lại hình ảnh đã trải nghiệm ở đây, làm những món quá ý nghĩa gửi cho bọn mình, hình ảnh tường vàng Cối Xáy Gió được làm lại khắp nơi với các hình thức khác nhau.

Đấy chính là động lực giúp bọn mình luôn vững trãi với các quyết định phát triển sắp tới.

3. Tường đi nhưng Đội Ngũ Cối Xay Gió vẫn còn đó:

Vâng, cái này cho mình tự tin một chút. Bọn mình đã xây dựng được nhiều dự án có thể nói còn thành công hơn Cối Xay Gió, nên không có lý do gì vấn đề này có thể làm khó được. Mình vẫn còn những còn người nhiệt huyết , tài giỏi ở đó. Nên bọn mình không những phải làm lại mà còn làm tốt hơn rất nhiều.

Gửi lời cảm ơn đến đội ngũ , anh em đã luôn bình tĩnh, và quyết liệt trong lúc này.

4. Nghiêm túc xét lại những điểm mình chưa làm tốt

Phải, đây là cơ hội quý giá để đội ngũ mình ngồi lại xem xét cái gì chúng ta làm chưa tốt, chưa thực sự mang lại sản phẩm và trải nghiệm như mong muốn đến khách hàng, vẫn còn rất nhiều thiếu xót cần được học và làm lại .

Đó chính xác là giải pháp duy nhất.nếu muốn xây dựng lại bức tường Vàng. Mình không phủ nhận địa điểm rất quan trọng và để có một một địa điểm tốt như Cối Xay Gió hiện tại là rất khó. Nên mình phải phục vụ tốt hơn, chỉ có cách vậy thôi".

Để khép lại câu chuyện, đại diện Cối Xay Gió chia sẻ: "Nhớ ngày đầu chập chững, đặt tên là công ty là Cối Xay Gió với câu ngạn ngữ: "When the winds of change blow, some people build walls and others build Windmills (Khi những cơn gió đổi chiều, vài người xây tường còn những người khác xây cối xay gió, PV). Ngay lúc này khi cơn GIÓ đến bọn mình vẫn giữ tinh thần y như vậy chỉ có điều là mình sẽ xây cả "Cối xay gió" lẫn thêm những "Bức tường".