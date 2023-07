Tiềm năng phát triển và sức hút từ căn hộ Hoàng Thành Pearl

Hoàng Thành – "ông lớn" mạnh tiềm lực, giàu kinh nghiệm

Với hơn 18 năm hoạt động trên thị trường, chủ quản đầu tư Hoàng Thành là một trong những đơn vị có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Với phương châm xây dựng nên những giá trị nhân văn, lấy con người làm cốt lõi, Hoàng Thành Group luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, đáng sống nhất, bảo chứng được tiềm năng an cư và tăng giá trị.

Tiêu biểu phải kể đến các dự án nổi bật như: Hoàng Thành Tower diện tích hơn 1800m2 với tổng 183 căn hộ; Mulberry Lane quy mô hơn 2.4ha với 5 tòa tháp 35 tầng gồm 1478 căn hộ, Seasons Avenue hơn 1.3ha gồm 4 tòa cao tầng cung cấp ra thị trường 1300 căn hộ… Bên cạnh đó là hàng loạt các dự án lớn đang triển khai như Hoàng Thành Pearl, Hoàng Thành Villas, KCN Du Long...

Sở hữu vị trí đắc địa giữa trung tâm quận Mỹ Đình sầm uất, Hoàng Thành Pearl là một dự án đầy tâm huyết của chủ quản đầu tư Hoàng Thành với mục tiêu kiến tạo chốn an cư khẳng định một vị thế tại cửa ngõ phía Tây thủ đô. Nơi đây sẽ đồng thời mang đến không gian xanh an lành và trải nghiệm an cư xứng tầm với tiện nghi đẳng cấp.

Pháp lý vững chắc chiếm trọn niềm tin khách hàng

Không chỉ quan tâm đến uy tín chủ đầu tư, ngày nay khách hàng mua nhà để ở hay để đầu tư đều ưu tiên quan tâm đến pháp lý dự án. Trên thị trường bất động sản hiện nay, các dự án thiếu tính pháp lý đa số đều phải tạm ngưng hoặc dừng xây dựng vô thời hạn hoặc mở bán nhưng thiếu sự tin tưởng lựa chọn của khách hàng. Có thể nói, sự chuẩn chỉ về pháp lý là một yếu tố tiên quyết tác động trực tiếp đến quyết định mua nhà của khách hàng.

Là dự án hiếm hoi được mở bán tại khu vực Mỹ Đình, Hoàng Thành Pearl tự tin với pháp lý vững chắc, minh bạch. Căn hộ Hoàng Thành Pearl tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và được cấp phép xây dựng theo quy trình hợp pháp, tuân thủ các quy chuẩn nghiêm ngặt trong thiết kế kế và xây dựng dự án, bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Đây là yếu tố có mối quan hệ qua lại với uy tín chủ đầu tư bởi các đơn vị phát triển có tên tuổi vững mạnh luôn rất chú trọng tới pháp lý khi mở bán dự án trên thị trường. Ngược lại, pháp lý dự án cũng ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín mà chủ đầu tư gây dựng suốt gần 2 thập kỷ qua.

Tiến độ đảm bảo, hạ tầng chỉn chu

Đến thời điểm hiện tại, tòa căn hộ Hoàng Thành Pearl đang sơn mặt ngoài và hoàn thiện nội thất, tiến độ thi công vượt mục tiêu kế hoạch đề ra ban đầu. Tiến độ & chất lượng xây dựng của dự án Hoàng Thành Pearl được bảo chứng bởi tiềm lực tài chính vững vàng của chủ quản đầu tư Hoàng Thành, kinh nghiệm và năng lực của đơn vị thiết kế kiến trúc CPG (Singapore) và nhà thầu Delta.

Dự kiến, chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ tới khách hàng vào quý I/2024, cũng là lúc một biểu tượng an cư đẳng cấp tại Mỹ Đình chính thức hoàn thiện. Hiện nay khách hàng đã có thể qua trực tiếp dự án để tận mắt mục sở thị không gian căn hộ mẫu để cảm nhận chất lượng và đánh giá tiềm năng dự án.

Căn hộ mẫu Hoàng Thành Pearl thu hút đông đảo khách hàng tới tham quan

Bên cạnh những giá trị bảo chứng vượt trội kể trên, chủ quản đầu tư Hoàng Thành cũng đang áp dụng chương trình hỗ trợ tài chính cho khách mua nhà như hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng, chiết khấu lên tới 2,5% khi thanh toán sớm.



Có thể nói, hệ giá trị "kiềng ba chân" vững chắc kể trên là tiền đề cho sức hút và giá trị an cư, đầu tư lâu dài của dự án. Hoàng Thành Pearl xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm một tổ ấm xứng tầm tại khu vực Mỹ Đình.

Căn hộ mẫu Hoàng Thành Pearl hiện đang mở cửa đón các vị khách đến tham quan và trải nghiệm. Đăng ký vui lòng liên hệ đơn vị phân phối chính thức: Đất Xanh Miền Bắc.

Thông tin dự án: Công trình Hỗn hợp cao tầng (ký hiệu HH) thuộc dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.