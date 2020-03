Tiềm năng sinh lời to lớn của bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH)

Là một trong những bệnh viện đầu tiên xuất hiện trên sàn chứng khoán đã khiến cái tên Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm trong những ngày vừa qua.



Bệnh viện tư nhân có tiềm năng sinh lời hàng đầu khu vực phía Bắc

Thái Nguyên là địa phương sở hữu nhà máy Samsung lớn bậc nhất Thế giới, là tỉnh có giá trị xuất khẩu đứng top đầu trên cả nước và là một trong những thủ phủ công nghiệp đứng đầu khu vực phía Bắc.

Tất cả những yếu tố trên đã đem đến cho Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cơ hội phát triển to lớn. Sau 6 năm hoạt động, với đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao cùng cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu khu vực, bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy cho cư dân, người lao động tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang… khi có nhu cầu khám chữa bệnh.

Máy chụp cắt lớp 64 dãy – Thiết bị hiện đại nhất trong khu vực của bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Việc trở thành đối tác khám chữa bệnh cho toàn bộ đội ngũ công nhân viên, chuyên gia của Samsung Thái Nguyên đã đem đến cho Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên một nguồn thu ổn định không nhỏ. Hiện nay, với 3 cơ sở trên toàn tỉnh, quy mô gần 2000 giường bệnh nhưng bệnh viện luôn rơi vào tình trạng quá tải. Theo ước tính mới chỉ đáp ứng được 30-40% nhu cầu của địa phương. Trong 06 tháng đầu năm 2019, tổng số lượt khám chữa bệnh tại bệnh viện là 95.932 lượt người. Điều trị nội trú cho 8.658 lượt người.

Sắp tới, dự án Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên giai đoạn II với tổng giá trị hơn 560 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong quý II/2020 sẽ tiếp tục là nguồn tăng lợi nhuận đáng kể với quy mô 800 giường bệnh, nằm ngay cạnh khu công nghiệp Yên Bình. Hứa hẹn sẽ giảm thiểu phần nào sự thiếu hụt về cơ sở y tế để phục vụ cho công nhân viên đang làm việc trong khu vực.

Dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên Giai đoạn 2 đã hoàn thiện về hạ tầng và dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ quý II/2020

Tăng trưởng bền vững – Những con số hấp dẫn nhà đầu tư

Sau 6 năm hoạt động, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên luôn giữ số liệu tăng trưởng đạt kì vọng qua từng năm. Năm 2018 ghi nhận tổng lợi nhận trước thuế sau kiểm toán là 89 tỷ đồng. Năm 2019 ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh của bệnh viện mang lại hơn 100 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 115%.

Với doanh thu hiện tại, chỉ số lãi trên 1 cổ phiếu (EPS) của TNH đang rơi vào khoảng 3 - 4.000 VNĐ. Chỉ số EPS của TNH dự đoán sẽ tăng lên đáng kể dựa trên Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2019-2023 mà bệnh viện công bố. Dự đoán lợi nhuận năm 2023 lên tới 200 tỉ đồng (EPS có thể sẽ xấp xỉ 5 – 6.000 VNĐ).

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 5 năm 2019-2023 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH)

Cũng bởi những kết quả kinh doanh khả quan và tiềm năng to lớn trong khu vực cùng với dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giai đoạn 2 sắp đi vào hoạt động, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, cổ phiếu mã TNH của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ chính thức lên sàn vào quý II/2020. Việc trở thành một trong những bệnh viện đầu tiên xuất hiện trên thị trường chứng khoán khiến TNH đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và chờ đón.

Đặc biệt, là một trong những ngành thiết yếu như giáo dục, dịch vụ… cổ phiếu ngành y tế luôn tạo doanh thu ổn định do nhu cầu liên tục từ thị trường, ít khi bị ảnh hưởng trong thời kì kinh tế suy thoái như những ngành khác, thậm chí còn có thể tăng lên do những diễn biến bên ngoài trong thời điểm khó khăn. Hứa hẹn TNH sẽ trở thành điểm sáng đầu tư an toàn, dài hạn và ít rủi ro trong bối cảnh thị trường đang có diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn cầu hiện nay.