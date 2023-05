Tiềm năng thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm

Hội thảo có sự tham gia của diễn giả Đặng Thúy Hà - Giám đốc Nghiên cứu miền Bắc của NielsenIQ Việt Nam và diễn giả Nguyễn Đình Nam - Founder and CEO MAW Agency, đã mang lại rất nhiều thông tin hữu ích về thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm năm 2023.



Tiềm năng tăng trưởng thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) và mỹ phẩm vẫn còn rất lớn

Ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm được các chuyên gia nhận định đang có tiềm năng tăng trưởng cao. Trong đó, kênh bán hàng thương mại điện tử chiếm lĩnh thị trường thành thị, còn phương thức bán hàng trực tiếp như cửa hàng, nhà thuốc… vẫn chiếm ưu thế ở khu vực nông thôn.

Về sức mua, theo diễn giả Đặng Thúy Hà, thế hệ gen Z chính là động lực phát triển của nền kinh tế và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định mua sắm. Qua nghiên cứu, hơn 70% những người thuộc thế hệ gen Z khi được phỏng vấn cho rằng họ có tác động đến quyết định mua sắm của gia đình. Trong đó, nhóm ngành Mỹ phẩm, chăm sóc da, nước hoa… được thế hệ gen Z quan tâm chỉ sau nhóm ngành giải trí, ăn uống và đồ dùng thời trang. Song song đó, xu hướng già hóa dân số cũng làm gia tăng nhu cầu cho sản phẩm chống lão hóa và bệnh tuổi già như bổ sung vitamin khoáng chất, hỗ trợ xương khớp, tiểu đường…

Cùng với đó, các doanh nghiệp đang chuyển dịch sang hình thức bán hàng đa kênh, kết hợp giữa kênh truyền thống với các kênh hiện đại như thương mại điện tử, giúp người tiêu dùng không những dễ dàng tiếp cận thông tin các sản phẩm, mà còn có nhiều lợi ích khác như về cách thức giao hàng hay có nhiều khuyến mại, giảm giá…

Diễn giả Đặng Thúy Hà - Giám đốc Nghiên cứu, Đại diện Khu vực phía Bắc tại NielsenIQ Việt Nam

Tương đồng giữa các dòng bệnh lý phổ biến và các dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe



Tỷlệ già hóa dân số nhanh, và đang bước vào khoảng thời gian dân số già, thị trường Việt Nam có nhu cầu về sản phẩm liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng cao tuổi.

Ngoài ra, xu hướng chống lão hoá cũng được người tiêu dùng quan tâm nhiều với lượt tìm kiếm sản phẩm liên quan đến chống lão hoá tăng đáng kể. Điều này khá tương đồng với các dòng bệnh lý như dị ứng, trào ngược acid dạ dày thực quản, tăng huyết áp, các bệnh về mắt là 5 bệnh lý phổ biến ở nước ta, không chỉ riêng ở đối tượng người cao tuổi.

Diễn giả Nguyễn Đình Nam - Founder and CEO MAW Agency

Cũng theo phần trình bày của diễn giả Nguyễn Đình Nam - sản phẩm hỗ trợ làm đẹp da, tăng cường chức năng não bộ, cơ xương khớp, bồi bổ cơ thể, bảo vệ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ bệnh đái tháo đường,... là các dòng sản phẩm chủ lực triển vọng năm 2023.



Trong đó, viên nang là dạng bào chế được lựa chọn nhiều nhất khi đăng ký sản phẩm mới. "Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng cũng có thể được tạo ra bởi chính những nhà phân phối sản phẩm. Muốn vậy các nhà phân phối cần có sự hợp tác sâu rộng với các nhà máy sản xuất để nghiên cứu ra các sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường trong tương lai" - diễn giả Nguyễn Đình Nam chia sẻ.

Son môi, sữa rửa mặt và kem chống nắng là các dòng mỹ phẩm sử dụng nhiều nhất

Diễn giả Nguyễn Đình Nam chia sẻ một casestudy thành công về Mỹ phẩm

Danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sữa rửa mặt, mặt nạ, chăm sóc da tay được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn phân khúc bình dân, với số liệu vượt trội hơn hẳn so với dòng cao cấp. Ngược lại, danh mục chống lão hoá dòng cao cấp lại ghi nhận doanh thu tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng, cao hơn nhiều so với dòng bình dân. Trong khi đó, doanh thu nước hoa hồng, trị mụn giữa hai phân khúc cao cấp và bình dân không có nhiều cách biệt.



Buổi workshop được sự đón nhận của nhiều đối tác, khách hàng của Bigfa

Thị trường TPBVSK và Mỹ phẩm đang có những bước tiến mới, mở ra cơ hội và thử thách cho các chủ doanh nghiệp khi đề ra phương hướng sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Khép lại buổi workshop, Chị Linh - một đối tác của Bigfa cho biết "Đây là một buổi workshop vô cùng thiết thực và có giá trị. Về xu hướng thị trường được hai diễn giả trình bày dễ hiểu. Mình chắc chắn sẽ đem những kiến thức này để áp dụng cho doanh nghiệp của bản thân."



Ngoài ra, nhằm giúp khách hàng có cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia về công thức sản phẩm, đồng thời hiểu rõ hơn về nhà máy, quy trình sản xuất, dây chuyền máy móc trước khi chính thức hợp tác, Bigfa luôn mong muốn khách hàng xuống thăm và làm việc tại nhà máy.

Trong thời gian tới, để được sát cánh lâu dài cùng khách hàng, góp phần giúp các chủ doanh nghiệp cung cấp ra thị trường nhiều dòng sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tốt cho người tiêu dùng, Bigfa sẽ tổ chức thêm các chương trình hội thảo độc quyền dành cho khách hàng của mình. Chủ đề hội thảo sẽ liên quan cập nhật các thông tin mới nhất về trường, xu hướng tiêu dùng, xây dựng chiến lược bán hàng và marketing, cách vận hành quản lý và tối ưu doanh nghiệp… được chia sẻ bởi các chuyên gia đầu ngành.

