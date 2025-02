Tiệm vàng ngày thần tài: Nơi chen chúc, chỗ vắng hoe

Tại Nghệ An, từ sáng sớm 7/2, rất nhiều người dân đã đổ xô về con phố Cao Thắng, thành phố Vinh, Nghệ An để mua vàng đầu năm lấy may mắn trong ngày vía Thần Tài. Nhiều người phải thốt lên người đông “như đi chợ Tết”.