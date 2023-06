Tiền bạc dễ vay khó đòi, người EQ cao có 4 cách từ chối khéo rất được lòng người

Mỗi người đều khó tách rời khởi vấn đề tiền bạc. Nhiều khi chỉ vì cho người khác mượn tiền mà chúng ta rước về không ít phiền phức, thậm chí gây thù chuốc oán.‏



Tiền bạc dễ vay nhưng khó trả. Nếu bạn thúc giục đối phương trả tiền, mối quan hệ cả 2 sẽ rất dễ rạn nứt. Còn trường hợp nếu bạn không muốn cho đối phương mượn tiền, nhưng lại không biết làm sao từ chối vì không muốn đắc tội đối phương, thì dưới đây là 4 câu khước từ khéo giúp bạn không phải khó xử khi bị người khác hỏi vay tiền.‏

Hỏi đối phương lí do vay tiền

‏Khi ai đó hỏi vay tiền bạn, đừng lập tức hỏi họ muốn mượn bao nhiêu. Trước hết hãy tìm hiểu rõ lý do tại sao họ lại cần tiền gấp như vậy, là do họ có chuyện phải xoay xở, do gia đình họ gặp chuyện, hay vì họ chỉ muốn mượn cho vui?‏

‏Nếu bên kia là người mà bạn cực kỳ tin tưởng, và số tiền họ vay nằm trong phạm vi chấp nhận được, thì bạn có thể giúp họ một cách hợp lý. Nhưng nếu bạn cảm thấy mối quan hệ không ổn định, thậm chí không muốn làm bạn với đối phương, thì một người đột nhiên xuất hiện để hỏi vay tiền bạn thường có mục đích không tốt.‏

Nói rằng bản thân cũng túng thiếu

‏Có nhiều người vay tiền người khác không phải vì đang khó khăn, mà vì muốn cải thiện đời sống hiện có, như: mua nhà, mua xe, mua smartphone… Lúc này, nếu bạn muốn từ chối cho đối phương vay tiền nhưng lại sợ mất tình cảm đôi bên, thì hãy tinh tế nói rằng bản thân cũng đang túng thiếu, không dư dả. Cách từ chối này không chỉ giữ được thể diện cho đối phương, mà còn khiến họ không dám hỏi vay bạn lần nào nữa.‏

Nói rằng bạn đã gửi tiền tiết khiệm toàn bộ, không thể rút ra

‏Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, hoặc một số sản phẩm tài chính nếu bạn rút tiền trước kỳ hạn sẽ bị tổn thất một khoảng to. Nếu bạn thật sự không muốn cho đối phương vay tiền, nhưng lại không muốn phá vỡ mối quan hệ hai bên, thì hãy nói với họ rằng tiền của bạn tạm thời không thể rút ra được. Không ai muốn vì mình mà khiến người ta phải tổn thất tiền của, nên khi nghe bạn nói tiền đã gửi không thể lưu động, họ tự sẽ tự khắc biết rút lui.‏

Tiết lộ bạn không phải người nắm tài chính trong nhà

‏Nếu bạn không phải trụ cột gia đình, tiền bạc trong nhà không phải do bạn quyết định, thì khi muốn từ chối cho vay tiền, bạn cứ nói tài chính trong nhà không do bạn làm chủ, nếu cho họ vay tiền thì đợi bạn về hỏi lại gia đình đã. ‏

‏Nghe vậy, đối phương sẽ ngay lập tức hiểu ý của bạn và không hỏi mượn bạn lần nào nữa. Bằng cách này, bạn có thể từ chối người khác một cách nhẹ nhàng, nhất là với những người bạn không tin tưởng.‏

‏Bất luận là bạn vay tiền người khác, hay cho người khác vay tiền, cũng nên nhớ rằng: Khi ai đó cho chúng ta mượn tiền, đó là cảm tình, chứ không là nghĩa vụ. Đừng vay tiền của người khác khi còn "lối ra", biết đâu người mà ta nhờ vả còn có hoàn cảnh khó khăn hơn ta nhiều. ‏

‏Dù là vay mượn tiền hay kết giao bạn bè cũng nên có một tiêu chuẩn riêng: Chỉ làm bạn với người có nhân cách tốt và có tín nhiệm, còn với những người lười biếng, vay tiền không trả, thì hãy coi họ là những người qua đường không đáng để kết giao.‏‏‏‏

