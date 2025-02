Tiến độ cầu Đồng Việt gần 1.500 tỷ nối Bắc Giang - Hải Dương giờ ra sao?

Những ngày này, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VOV, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công phần đường dẫn lên cầu Đồng Việt (TP Bắc Giang).

Công trình cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu được khởi công tháng 6/2022 với tổng chiều dài cầu hơn 811 m, mặt cầu rộng 23,5 m.

Toàn cảnh cầu Đồng Việt

Cầu được xây dựng vượt sông Thương nhằm kết nối tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Theo chủ đầu tư dự án, đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ phần đất nông nghiệp đã cơ bản hoàn thành và bàn giao được 7,7/8,0 km.

Đối với phần đường, đơn vị đã thi công đạt 4,0/7,725 km; thi công, lắp đặt cơ bản hoàn thành 30/32 cống ngang.

Phần cầu đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục như: Mố, trụ cầu, bản mặt cầu với 14/14 nhịp dẫn, bê tông dải phân cách, gờ lan can và lắp đặt lan can thép, lắp dựng cột chiếu sáng, sơn trụ tháp T7, hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt cầu và thảm bê tông nhựa đường đầu cầu phía Hải Dương, lắp đặt khe co giãn…

Hiện đơn vị thi công đang thi công hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Dự kiến, phần đường dẫn lên cầu Đồng Việt hoàn thành trước ngày 30/4 năm nay để kết nối với tỉnh Hải Dương.

Cầu Đồng Việt hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận lợi, bảo đảm an toàn, đồng thời được kỳ vọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, phát triển du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang được xem là thủ phủ công nghiệp phía Bắc với nhiều KCN quy mô lớn, là cứ địa sản xuất của nhiều Tập đoàn kinh tế lớn trên toàn cầu. Việc tăng cường kết nối giao thông sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả vùng.