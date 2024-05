Tiện ích vượt trội giúp Him Lam Thường Tín gia tăng giá trị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 huyện Thường Tín sẽ lên quận và trở thành cửa ngõ phía nam Hà Nội. Đặc biệt, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cũng đề xuất quy hoạch thành phố phía Nam. Điều này chính là "đòn bẩy" không chỉ giúp bất động sản Thường Tín "bứt phá" mà còn là yếu tố quan trọng mang đến tiềm năng sinh lời vượt trội cho dự án Him Lam Thường Tín.



Dự án tọa lạc ngay vị trí đắc địa giao nhau giữa 2 trục đường chính huyết mạch là Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với tỉnh lộ 427B giúp kết nối giao thông thuận tiện, dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội và các khu vực lân cận. Đặc biệt, Him Lam Thường Tín còn được hưởng lợi từ Vành đai 4 - Vùng Thủ đô với chiều dài khoảng 9,2km đi qua địa phận huyện Thường Tín. Đây sẽ là trục giao thông quan trọng giúp gia tăng giá trị cho dự án Him Lam Thường Tín.

Với lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, cộng hưởng với sự phát triển của các khu dân cư hiện hữu, cư dân Him Lam Thường Tín có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt tiện ích đa dạng như: Bệnh viện Đa khoa, UBND Huyện, Trường THPT Thường Tín, Trường THCS Nguyễn Trãi A, Trường Cao Đẳng Truyền hình, Ga Thường Tín, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Bưu điện Thường Tín, Siêu Thị Long Bình Plaza,…



Không những vậy, sự gia tăng dân số nhanh, cùng với sự phát triển của các cụm công nghiệp và làng nghề truyền thống tại Thường Tín cũng tạo tiền đề cho cộng đồng cư dân tinh hoa của Him Lam Thường Tín có thể khai thác kinh doanh bền vững.

159 căn shophouse Him Lam Thường Tín được thiết kế 5 tầng 2 mặt tiền trước sau theo kiến trúc tân cổ điển mang đến không gian sống "2 trong 1" vừa kinh doanh, vừa an cư lâu dài. Từ đây, cư dân có thể "một bước xuống phố" và hòa mình vào không gian sống sầm uất với đầy đủ tiện ích nội ngoại khu. Các dãy shophouse Him Lam Thường Tín sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thay đổi diện mạo và kích cầu nền kinh tế khu vực.

Him Lam Thường Tín có thiết kế tân cổ điển sang trọng.

Him Lam Thường Tín được xây dựng gần như đã hoàn thiện, vì vậy khách hàng có thể đến tận dự án để mục sở thị, đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng, tiện ích, thiết kế… Từ đó, dễ dàng kiểm chứng và đánh giá được hiệu quả sinh lời thực tế của dự án.



Vừa qua, dự án Him Lam Thường Tín đã chính thức bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) đợt 01 cho những cư dân đầu tiên. Đây là một trong số ít dự án có tốc độ bàn giao sổ hồng vượt tiến độ, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều thách thức như hiện nay.

Hiện đơn vị kinh doanh và phát triển dự án – Trường Sơn Land đang tung ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn, góp phần tăng thêm sức nóng của dự án. Theo đó, khách hàng sở hữu Him Lam Thường Tín trong giai đoạn này sẽ được chiết khấu trực tiếp lên đến 10%, cùng chính sách cam kết thuê lại đến 95 triệu đồng/tháng từ đơn vị phát triển. Điều này giúp khách hàng có thể tối ưu hóa nguồn vốn và đầu tư sinh lời hiệu quả.

Đón đầu làn sóng đầu tư đổ về Thường Tín, dự án Him Lam Thường Tín (đô thị số 1, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) như "thỏi nam châm" hút sự quan tâm của đông đảo của nhà đầu tư ngay từ khi ra mắt thị trường. Là một trong những dự án tiên phong kiến tạo tuyến phố thương mại kiểu mẫu tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, Him Lam Thường Tín hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại sầm uất, mang đến cho cộng đồng cư dân trải nghiệm sống lý tưởng với những tiện ích vượt trội giúp gia tăng giá trị theo thời gian.

Tìm hiểu thông tin về dự án tại:

Website: himlamthuongtin.vn

Hotline: 0931 466 588