Tiền lạ chuyển vào tài khoản: Người dân cần làm ngay 3 việc này để tránh rắc rối

13-02-2026 - 10:41 AM | Smart Money

Cơ quan công an các tỉnh đã cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo liên quan đến chuyển tiền nhầm vào tài khoản dịp cao điểm giao dịch. Khi bất ngờ nhận tiền lạ, người dân cần xử lý đúng quy trình để tránh mất tiền và rắc rối pháp lý.

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ việc liên quan đến thủ đoạn chuyển tiền nhầm nhằm chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng thời điểm giao dịch tài chính tăng cao, đặc biệt dịp cận và sau Tết Nguyên đán, các đối tượng công nghệ cao đã dàn dựng nhiều kịch bản tinh vi để đánh vào tâm lý lo lắng hoặc thiếu hiểu biết của người dân.

Theo cơ quan chức năng, một thủ đoạn phổ biến là "chuyển tiền mồi". Đối tượng chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản người dân, sau đó liên hệ, tự xưng là người chuyển nhầm hoặc nhân viên thu hồi nợ, yêu cầu hoàn trả vào tài khoản khác. Nếu nạn nhân chần chừ, chúng liên tục gọi điện, nhắn tin gây áp lực, thậm chí đe dọa.

Một kịch bản khác là giả danh cán bộ ngân hàng "hỗ trợ lấy lại tiền". Khi người dân đăng tải thông tin cầu cứu trên mạng xã hội vì lỡ chuyển khoản nhầm, các đối tượng sẽ tiếp cận, yêu cầu quét mã QR, bấm vào đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP với lý do xác minh. Kết quả, nạn nhân có thể bị chuyển sạch tiền trong tài khoản.

Từ các vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác, không xử lý theo cảm tính khi tài khoản bất ngờ nhận được tiền lạ.

Nhận tiền chuyển nhầm: Thực hiện đúng 3 bước để tránh rủi ro pháp lý

Theo hướng dẫn từ cơ quan chức năng và các ngân hàng, nếu tài khoản bất ngờ nhận được một khoản tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần thực hiện đúng quy trình sau:

Bước 1: Tuyệt đối không sử dụng số tiền đó

Không rút tiền, không chuyển khoản sang tài khoản khác và không dùng để chi tiêu. Việc cố tình chiếm giữ, sử dụng tiền do người khác chuyển nhầm mà không thông báo có thể bị xem xét xử lý theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản", với mức phạt có thể lên đến 5 năm tù.

Bước 2: Liên hệ ngay ngân hàng và trình báo Công an

Người nhận tiền cần gọi đến hotline hoặc đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng quản lý tài khoản để thông báo sự việc, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn. Việc xử lý thông qua kênh chính thống giúp đảm bảo quyền lợi và tránh bị lợi dụng.

Bước 3: Lưu giữ và cung cấp thông tin liên quan

Chụp màn hình sao kê giao dịch, lưu email thông báo chuyển tiền. Nếu có người liên hệ tự xưng là chủ tài khoản chuyển nhầm, nên ghi âm nội dung trao đổi (nếu có thể) để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết.

Đáng lưu ý, người dân không chuyển trả tiền nếu chưa có xác nhận hoặc yêu cầu chính thức từ ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền. Việc tự ý chuyển tiền theo hướng dẫn qua điện thoại, tin nhắn có thể khiến bản thân trở thành nạn nhân của lừa đảo.

Để phòng ngừa rủi ro, cơ quan công an và các ngân hàng khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm nguyên tắc "3 Không": không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai; không quét mã QR, không bấm vào các đường link lạ; và không làm việc qua điện thoại với người tự xưng là cán bộ ngân hàng hoặc Công an khi chưa có xác nhận chính thức từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.Trong bối cảnh giao dịch số ngày càng phổ biến, sự bình tĩnh và tuân thủ đúng quy trình là yếu tố quan trọng giúp người dân bảo vệ tài sản và tránh những hệ lụy pháp lý không đáng có.

 Sáng 13/2: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

