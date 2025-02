Tiến sĩ dược bỏ lương nghìn USD ở Thuỵ Sĩ, trở về Việt Nam cống hiến: Lương vừa đủ nhưng giá trị tinh thần không đếm xuể!

Vị bác sĩ triệu view về dinh dưỡng và lối sống trên Tiktok

" Đây là một loại quả được nghiên cứu rất rất nhiều và nó rất tốt cho ai bị gout…" , Tiến sĩ An bật mí về công dụng của quả Cherry trong Video mới nhất. Video nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem và nhiều phản hồi tích cực chỉ sau vài giờ đăng tải.

Vài năm trước, anh Lê Ngọc An bắt đầu công việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng như TikTok từ vài năm trước sau khi nhận thấy rằng việc chia sẻ kiến thức về sức khỏe qua các video ngắn có thể mang lại giá trị lớn cho cộng đồng. Đối với anh, đây không còn là thú vui mà còn là sự tâm huyết và nghiêm túc thực hiện. Lĩnh vực mà anh An lựa chọn chủ yếu là dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Anh tập trung vào việc giúp mọi người hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của một chế độ dinh dưỡng khoa học và cách duy trì một lối sống lành mạnh để phòng ngừa các bệnh tật.

Tiến sĩ An nhận rất nhiều sự yêu thương từ sinh viên và cộng đồng mạng.

" Tôi muốn giúp mọi người tiếp cận thông tin sức khỏe một cách dễ dàng và thú vị, đặc biệt là trong một thời đại mà mọi người thường tìm kiếm thông tin nhanh chóng qua các phương tiện trực tuyến. Điều quan trọng với tôi là mỗi video không chỉ phải mang lại giá trị về mặt nội dung mà còn phải gần gũi và dễ hiểu, để mọi người có thể áp dụng vào thực tế cuộc sống ", anh Ngọc An nói.



Trong thời gian đầu, anh An gặp khó khăn trong việc định hình phong cách và nội dung nhưng nhờ vào sự kiên trì và phản hồi tích cực từ người xem, anh đã vượt qua được những thách thức này. Đến nay kênh Tiktok cá nhân của vị tiến sĩ đã đạt gần 375 nghìn lượt theo dõi và 3,1 triệu lượt thích.

" Những phản hồi tích cực cũng là nguồn động lực lớn để tôi tiếp tục sáng tạo và cải tiến nội dung của mình, giúp thông điệp sức khỏe đến gần hơn với mọi người. Cảm giác khi nhận được những lời cảm ơn và sự chia sẻ từ khán giả là một phần quan trọng trong việc khẳng định ý nghĩa của công việc chia sẻ kiến thức mà tôi đang theo đuổi", anh An tâm sự.

Tiến sĩ An nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ)

Giảng viên đại học Y thuộc top đầu cả nước



Năm 2020, sau khi hoàn thành nghiên cứu và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ), anh Lê Ngọc An nhanh chóng thu xếp trở về Việt Nam, trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và người thân. Anh cũng khước từ những lời mời làm việc tại Thụy Sỹ với mức lương, chế độ phúc lợi cao, TS An vẫn kiên định với nguyện vọng ban đầu của mình.

Ngay khi vừa trở về, anh lập tức được Đại học Y dược (Đại học Quốc gia TP Hà Nội) mời về làm giảng viên. Thời gian đầu, vị tiến sĩ dược thừa nhận đã khá chật vật để học cách làm quen lại môi trường làm việc và cách thức tổ chức công việc, nhưng thời gian cùng sự thích ứng nhanh chóng đã giúp anh vượt qua các chướng ngại.

" Tôi muốn góp phần xây dựng và phát triển môi trường học thuật, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi tin rằng, dù ở đâu, tôi vẫn luôn có thể tìm thấy cơ hội phát triển, nhưng cống hiến cho quê hương lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Tôi hy vọng có thể truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ, tạo ra những cơ hội mới và góp phần vào việc nâng cao giá trị cho cộng đồng và xã hội ", tiến sĩ An nói.

Hiện Tiến sĩ An công tác tại Đại học Y Dược.

Trong quá trình giảng dạy, anh An cảm nhận hạnh phúc từ tâm. Bởi hằng ngày, anh được tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp giỏi. Lớp sinh viên ham học hỏi cũng khiến vị tiến sĩ thấy lại hình ảnh trước đây của mình. Khi được hỏi về mức thu nhập của đại học top đầu cả nước, anh An chia sẻ: " Công việc giảng dạy và nghiên cứu mang lại cho tôi một nguồn thu nhập ổn định. Tuy thu nhập này không quá cao so với một số ngành nghề khác, nhưng nó đủ để tôi trang trải cuộc sống cá nhân và duy trì những kế hoạch phát triển nghề nghiệp. Hơn nữa, công việc này mang lại nhiều giá trị tinh thần khi tôi được tham gia vào sự nghiệp giáo dục và đóng góp vào sự phát triển khoa học tại Việt Nam" .