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Tiền thưởng của thí sinh nhất tuần Olympia thay đổi ra sao trong lịch sử 26 năm?

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Giải thưởng dành cho người nhất tuần của Đường Lên Đỉnh Olympia đã trải qua nhiều lần điều chỉnh.

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi kiến thức quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Lên sóng từ năm 1999, chương trình đã trải qua 26 mùa với nhiều thay đổi về luật chơi, sân khấu, cách trao giải và các đơn vị đồng hành. Giá trị phần thưởng dành cho thí sinh cũng được điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Nếu chỉ tính riêng giải nhất cuộc thi tuần, mức thưởng hiện tại đã cao hơn nhiều so với những ngày đầu chương trình lên sóng.

Theo đó, ở Đường Lên Đỉnh Olympia năm đầu tiên, người giành giải nhất tuần nhận 1,3 triệu đồng hoặc 200 USD. Đây cũng là mức thưởng mà Phạm Hồng Mai, người đầu tiên giành vòng nguyệt quế trong lịch sử chương trình, nhận được.

Sang Olympia năm thứ 2, tiền thưởng dành cho giải nhất tuần tăng lên 1,4 triệu đồng và giữ nguyên trong mùa 3, mùa 4. Đến Olympia năm thứ 5 và năm thứ 6, con số này tiếp tục nhích lên 1,5 triệu đồng.

Từ Olympia năm thứ 7, phần thưởng được nâng lên 2 triệu đồng. Mức 2 triệu đồng tiếp tục được giữ đến đầu Olympia 11, trước khi chương trình có một lần điều chỉnh nữa. Cụ thể, từ Tuần 1, Tháng 3, Quý 1 Olympia 11, tiền thưởng giải nhất tuần tăng lên 3 triệu đồng. Mức này được áp dụng cho đến hết Olympia 11. 

Người nhất tuần năm thứ 11 nhận mức thưởng 3 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình)

Bước sang năm thứ 12, thí sinh nhất tuần nhận 4 triệu đồng. Đây là mức thưởng được duy trì trong một thời gian khá dài, từ Olympia 12 cho đến Quý 4 Olympia 20.

Một thay đổi đáng chú ý xảy ra sau chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 20. Từ giai đoạn này, giải nhất tuần được nâng lên 10 triệu đồng, cao gấp 2,5 lần mức 4 triệu đồng trước đó. Mức thưởng 10 triệu đồng được duy trì từ đó cho đến thời điểm hiện tại, tức Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Giá trị giải thưởng dành cho thí sinh nhất tuần trong năm thứ 26 là 10 triệu đồng - mức đã được duy trì từ Olympia 20 đến nay (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia)

Việc điều chỉnh giải thưởng diễn ra cùng với những thay đổi về các đơn vị đồng hành của chương trình qua từng thời kỳ. Bên cạnh tiền mặt, trong lịch sử Olympia, thí sinh và nhà trường còn từng nhận thêm nhiều phần quà, hiện vật hoặc cúp, kỷ niệm chương tùy từng giai đoạn.

Tính đến hiện tại, 10 triệu đồng vẫn là mức thưởng dành cho người nhất một cuộc thi tuần. So với con số 1,3 triệu đồng của mùa đầu tiên, phần thưởng này đã tăng hơn 7,6 lần. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý nho nhỏ, đây chỉ là giải nhất của cuộc thi tuần. Đường Lên Đỉnh Olympia còn có các cuộc thi tháng, quý và chung kết năm với mức thưởng riêng và những khoản này cũng đã nhiều lần thay đổi trong suốt lịch sử chương trình.

Người dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia lâu năm nhất "hơn thua" với MC Khánh Vy

Theo Thiên An

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