Tiếng ồn trắng so với tiếng ồn nâu: Loại nào tốt hơn cho năng suất làm việc?

Các loại tiếng ồn có màu sắc khác nhau, chẳng hạn như tiếng ồn trắng và tiếng ồn nâu, là những loại âm thanh ổn định được đặc trưng bởi biên độ và dải tần số của chúng.

Nghiên cứu sâu rộng đã được thực hiện về tiếng ồn trắng nói riêng, chứng minh rằng loại tiếng ồn này có lợi cho sức khỏe nghề nghiệp.

Máy tạo tiếng ồn trắng là những thiết bị có thể giảm căng thẳng, rất tốt để giúp bạn ngủ ngon hơn hoặc tập trung hơn vào công việc. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy tiếng ồn nâu thực sự có thể tốt hơn cho năng suất làm việc.

Tiếng ồn hồng và tiếng ồn xanh lá cây cũng có thể hữu ích, nhưng các chuyên gia y tế ngày càng hướng đến tiếng ồn nâu như một giải pháp giúp tăng khả năng tập trung, hiệu quả công việc và năng suất tổng thể.

Tiếng ồn nâu nhấn mạnh các tần số thấp hơn và chứa ít tần số cao hơn. Loại âm thanh này được đặt tên theo nhà khoa học Robert Brown, người đã phát hiện ra "chuyển động Brownian", tức là sự chuyển động ngẫu nhiên của các hạt trong tự nhiên.

Tương tự, tiếng ồn nâu được tạo ra bởi "sự chuyển động ngẫu nhiên" của mưa, sóng vỗ hoặc sấm sét. Nhiều người cho rằng âm thanh trầm, nhiều âm bass của bản nhạc tiếng ồn nâu rất lý tưởng để kích thích não bộ hoặc làm dịu tâm trí trong những giờ làm việc căng thẳng.

Ngược lại, tiếng ồn trắng là một âm thanh chói tai hơn. Nó chứa tất cả các tần số âm thanh trong phổ âm thanh nghe được, bao gồm cả những âm cao. Điều này giúp nó hiệu quả trong việc át đi những tiếng ồn khác có thể làm phiền bạn khi bạn đang chìm vào giấc ngủ hoặc tập trung vào công việc.

Tuy nhiên, tiếng ồn trắng nổi tiếng với âm thanh rít tĩnh đặc trưng, đôi khi lại phản tác dụng. Nhiều người thích tiếng ồn nâu hơn để tăng năng suất vì nó không gây xao nhãng hay khó chịu.

Âm thanh màu sắc phát huy hiệu quả tốt nhất khi bạn sử dụng nó để cung cấp cho não bộ sự kích thích cần thiết, đồng thời ngăn chặn nó tiếp nhận các dạng kích thích khác có thể làm bạn xao nhãng khỏi công việc đang làm. Đây chính là lý do tại sao âm thanh nâu lại có thể mang lại lợi ích cho những người gặp khó khăn với tình trạng quá tải giác quan, ADHD hoặc mức dopamine thấp.

Dù bạn thích tiếng ồn trắng hay tiếng ồn nâu, việc sử dụng máy tạo âm thanh có thể thay đổi hoàn toàn không gian làm việc của bạn. Loại tiếng ồn màu nào mang lại hiệu quả tốt nhất tùy thuộc vào sở thích cá nhân.