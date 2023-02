Tiếp tục đặt cược vào nước Mỹ, tập đoàn của Warren Buffett lỗ nặng

Cổ phiếu và trái phiếu đều lao dốc trong năm 2022, khi các NHTW đồng loạt tăng lãi suất mạnh tay để kiềm chế lạm phát. Song, Warren Buffett vẫn giữ tinh thần lạc quan trong bức thư thường niên gửi cổ đông, chia sẻ rằng ông vẫn tin tưởng vào khả năng hồi phục của nền kinh tế Mỹ.

Vị tỷ phú viết trong bức thư: “Tôi đã đầu tư trong suốt 80 năm qua, hơn 1/3 thời gian tồn tại của nền kinh tế Mỹ. Dù xu hướng hiện tại là thiếu chắc chắn về xu hướng tăng trưởng, nhưng tôi vẫn chưa thấy thời điểm nào hợp lý khi đặt cược đi ngược lại với nước Mỹ về dài hạn.”

Buffett vẫn được coi là một trong những nhà đầu tư hàng đầu thế giới và ông đã chia sẻ những bức thư như thế này trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Trong thời gian đó, ông không chỉ chia sẻ về năm vừa qua của công ty mình, mà còn giãi bày về nhiều vấn đề khác, từ những quy tắc kế toán cho đến việc ông không thích chấp nhận rủi ro quá lớn.

Bức thư chia sẻ hôm 25/2 lại mang đến cho nhà đầu tư cách nhìn nhận sự rung chuyển của thị trường từ vị tỷ phú 92 tuổi này. Danh mục đầu tư của Berkshire cũng không tránh khỏi sự biến động, ghi nhận khoản lỗ lớn trong năm 2022 phần lớn là do các thương vụ đầu tư.

Sự biến động đã tạo cơ hội cho Berkshire mua thêm cổ phiếu. Dù chủ yếu mua cổ phiếu quỹ vào năm 2021, nhưng sang 2022, tập đoàn tập trung nhiều hơn vào việc đầu tư vào các doanh nghiệp khác, với việc có vị thế mới trong công ty truyền thông Paramount Global và nhà sản xuất vật liệu xây dựng Louisiana-Pacific, cùng các doanh nghiệp khác. Berkshire cũng là cổ đông lớn nhất của Occidental Petroleum Corp.

Tính đến cuối năm 2022, Berkshire là cổ đông lớn nhất của 8 công ty: American Express Co., Bank of America Corp., Chevron Corp., Coca-Cola Co., HP Inc., Moody’s Corp., Occidental và Paramount Global.

Giá trị khoản tiền mặt của Berkshire theo các quý.

Berkshire đã báo lỗ 22,82 tỷ USD trong năm 2022, do khoản lỗ 67,9 tỷ USD từ đầu tư và hợp đồng phái sinh. Năm 2021, khi thị trường tăng giá mạnh, Berkshire lãi ròng 90,8 tỷ USD. Tổng doanh thu năm 2022 tăng 9,4% lên 302,1 tỷ USD.

Lợi nhuận hoạt động của Berkshire, không bao gồm một số kết quả đầu tư, tăng lên mức kỷ lục 30,8 tỷ USD. Trong quý IV, lợi nhuận hoạt động giảm 8% xuống 6,7 tỷ USD, do lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh đường sắt sụt giảm.

Berkshire có thể thực hiện các khoản đầu tư lớn nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tạo ra hàng tỷ USD phí bảo hiểm được khách hàng trả trước. Buffett cho biết việc thâu tóm công ty bảo hiểm thiệt hại bất động sản Alleghany Corp. đã giúp tăng mức phí trên lên 164 tỷ USD vào năm ngoái.

Vậy, làm thế nào để Warren Buffett và “cánh tay phải” của ông - Charlie Munger, quyết định sử dụng số tiền đó vào đâu? Cả 2 đều cho biết không đưa ra quyết định dựa theo tình hình lãi suất, giá dầu hay các yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian 1 năm.

Chia sẻ trong bức thư, ông cho hay: “Dù các nhà kinh tế học, chính trị gia và nhiều người khác có những nhận định về hậu quả của tình trạng mất cân bằng lớn đó, nhưng tôi và Charlie tin chắc rằng những dự báo về thị trường và nền kinh tế trong ngắn hạn còn hơn cả vô dụng.”

Giá cổ phiếu Berkshire hạng A so với S&P 500 trong năm 2022.

Thay vào đó, 2 nhà đầu tư tập trung vào việc đầu tư tiền của Berkshire theo “cách thức sẽ đạt được hiệu quả theo thời gian và duy trì tiềm lực bền vững của công ty khi xảy ra khủng hoảng tài chính hoặc suy thoái nghiêm trọng trên toàn thế giới”. Vào cuối năm 2022, khối tiền mặt và các khoản tương đương của Berkshire là 128,6 tỷ USD, giảm từ mức gần kỷ lục 146,7 tỷ USD vào cuối năm 2021.

Dù hoạt động kinh doanh ban đầu của Berkshire là dệt may ở New England nhưng hiện đã bị “khai tử”. Buffett cho biết Berkshire vẫn có thể tiếp tục mang lại lợi nhuận cho các cổ đông nhờ tập trung vào “cơn gió thuận” ở Mỹ. Ông nói: “Nước Mỹ vẫn ổn nếu không có Berkshire, còn điều ngược lại thì không đúng.” Trong bức thư, ông cũng bảo vệ quan điểm Berkshire mua cổ phiếu quỹ. Năm 2022, tập đoàn đã chi 8 tỷ USD để mua cổ phiếu quỹ, giảm so với mức kỷ lục 27 tỷ USD của năm trước.

Một số người đã chỉ trích việc Berkshire mua cổ phiếu quỹ và cho rằng tập đoàn nên đầu tư số tiền đó vào các mảng kinh doanh. Tuy nhiên, những người ủng hộ, như Buffett, nói rằng họ có thể mang lại lợi ích cho cổ đông nếu việc này được thực hiện khi giá cổ phiếu của công ty giao dịch thấp hơn giá trị của họ

Buffett cho biết, lãi vốn là điều cực kỳ quan trọng với Berkshire trong những thập kỷ qua và ông kỳ vọng con số này sẽ tiếp tục tăng trong những thập kỷ tới. Ông viết trong bức thư: “Những thay đổi theo từng quý của con số này, thường được truyền thông đưa tin nhiều và thiếu hiểu biết, hoàn toàn gây hiểu lầm cho nhà đầu tư.” Theo ông, nhà đầu tư nên tập trung vào lợi nhuận hoạt động của Berkshire.

