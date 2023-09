Tiết lộ bí mật ẩn sau "sự yếu kém" của hãng xe vốn hóa 1.061 tỷ USD: Là thứ Việt Nam đang hướng tới!

Chiều 18/9, Giải thưởng cấp Quốc gia hướng về người tiêu dùng (tên gọi khác là Better Choice Awards - BCA) đã chính thức ra mắt. Better Choice Awards được tổ chức nằm tôn vinh những đổi mới sáng tạo được áp dụng vào thực tế, mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

Tinh thần của giải thưởng này là: Để đi vào cuộc sống, sản phẩm dịch vụ không cần phải là thứ "hoàn hảo", "tốt nhất" (The Best), mà quan trọng hơn là không ngừng tạo ra giải pháp, lựa chọn "tốt hơn" (Better), để phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Một trong những câu chuyện có thể lấy làm ví dụ điển hình cho tinh thần của Better Choice Awards có lẽ là về Tesla.



Tesla lắp ráp không hoàn hảo, nhưng tối ưu về trải nghiệm và chi phí

Model S Plaid là sedan cao cấp nhất của Tesla. Ảnh: Doug DeMuro / Youtube

Doug DeMuro là một trong những người đầu tiên có cơ hội trải nghiệm chiếc xe này. Trong video giới thiệu chiếc xe, Doug DeMuro (một Youtuber với gần 5 triệu lượt theo dõi) nói về thời gian tăng tốc từ 0 lên 95km/h dưới 2 giây - nhanh hơn tất cả các mẫu xe thương mại thời đó. Tesla Model S Plaid, thực tế, vẫn là một mẫu xe đủ cho 5 người ngồi và có thể để vừa một chiếc xe đạp thể thao khi gập hàng ghế thứ 2 lại.



Một trong những phần được bàn tán nhiều nhất trong video của Doug DeMuro là khi anh chỉ ra những lỗi trong khâu sản xuất và kiểm soát chất lượng chiếc xe. Theo anh, chủ nhân của chiếc Plaid này đã nhận ra cột gương phía lái tróc sơn từ ngay khi nhận xe; trụ A có vết sơn lỗi trông giống như thợ sơn đã quên bóc băng dính ra nhưng sau cùng vẫn sơn đè lên.

Những vết lỗi sơn trên Tesla Model S Plaid giá 130.000 USD. Ảnh: Doug DeMuro / Youtube

Những lỗi như vậy xuất hiện trên một chiếc xe có giá 130.000 USD (3,15 tỷ đồng) như Model S Plaid là chuyện lạ, nhưng hoá ra lại là chuyện thường với người dùng Tesla! Một tình huống khác, năm 2020, Forbes có bài viết về một người sau khi nhận Tesla Model Y về thì đã phải tự tay căn chỉnh lại nắp capo và nắp cốp cho khít với vỏ xe.

Dẫu vậy, kết năm 2021, Tesla Model 3 và Model Y vẫn nằm trong Top xe điện bán chạy nhất thế giới với tổng doanh số gần 1 triệu chiếc; thương hiệu Tesla vẫn duy trì vị thế danh giá nhất thế giới khi giá trị vốn hóa đạt 1.061 tỷ USD.

Better Choice Awards sinh ra để làm gì?

Giải thưởng về ô tô Car Choice Awards sẽ là một phần của Better Choice Awards.

"Chiếc xe tốt nhất", hay nói rộng hơn là "sản phẩm tốt nhất" hoặc "hoàn hảo", có thể là một cụm từ khá mơ hồ khi mỗi người, mỗi khách hàng lại có một nhu cầu và điều kiện khác nhau. Nhu cầu giúp họ xác định cái họ cần, nhưng điều kiện (tiêu biểu nhất là điều kiện kinh tế) lại giúp định hình khoảng tìm kiếm và tác động đến quyết định của họ.

Do đó, cũng tại buổi họp báo chính thức khởi động Better Choice Awards, ông Vũ Quốc Huy (Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia - đơn vi tổ chức Better Choice Awards) cho rằng: "Mỗi người tiêu dùng lại có nhu cầu nâng cấp bản thân riêng, nhu cầu sử dụng riêng, từ đó mới hình thành nên các tệp khách hàng khác nhau".



Với nhu cầu khác nhau, theo ông Nguyễn Đăng Ngọc - Phó Tổng Giám đốc công ty VCCorp (đơn vị đồng tổ chức Better Choice Awards): “Tốt nhất” đôi khi lại là rào cản với người dùng, vì “tốt nhất” ở mọi phương diện thường đồng nghĩa với việc giá bán cũng phải cao". Do vậy mà một sản phẩm "phù hợp" dường như là một thứ gần gũi với người tiêu dùng hơn.

Hệ thống giải thưởng của Better Choice Awards gồm Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Innovative Choice Awards.

Sau lễ ra mắt chiều 18/9, Giải thưởng cấp Quốc gia hướng về người tiêu dùng (Better Choice Awards - BCA) sẽ chính thức khởi động, dự kiến sẽ tổ chức gala vinh danh cả 3 hạng mục giải thưởng nói trên vào tối ngày 29/10/2023 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2023 .

Hệ thống giải thưởng của Better Choice Awards sẽ hướng người tiêu dùng chú ý tới 3 chủ thể quan trọng, đó là công nghệ tiêu dùng (Smart Choice Awards), ô tô (Car Choice Awards) và sáng tạo trong các ngành hàng tiêu dùng (Innovative Choice Awards).



Better Choice Awards thấu hiểu rằng người tiêu dùng, khi đứng trước những lựa chọn khó khăn về kinh tế, họ sẽ lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu hơn là tìm kiếm những sản phẩm "tốt nhất". Từ đây, Better Choice Awards được kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng Việt Nam tìm thấy những sản phẩm có những đột phá sáng tạo mà mang đến lợi ích thiết thực cho họ.

Ông Vũ Quốc Huy cũng cho biết: "Better Choice Awards sinh ra để giúp những tệp khách hàng với nhu cầu riêng biệt đó có thể tìm thấy thứ mình mong muốn, tìm kiếm một cách nhanh nhất".

Một số thành viên trong Hội đồng thẩm định chung khảo của Better Choice Awards.

Là giải thưởng hướng về người tiêu dùng, Better Choice Awards thành lập Hội đồng đề cử với hơn 60 người, đều là những chuyên gia đầu ngành và những người có tiếng nói trong cộng đồng. Sau khi có danh sách đề cử, người tiêu dùng sẽ được trực tiếp sử dụng tiếng nói của mình bình chọn ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Sau đó, tại vòng chung khảo, các tinh hoa trong lĩnh vực tương ứng, người đứng đầu các cộng đồng người tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, CEO/Chủ tịch các đơn vị lớn sẽ là những người đánh giá theo 6 tiêu chí cốt lõi của giải thưởng.

Các sản phẩm được vinh danh sẽ xuất hiện tại Gala trao giải, dự kiến sẽ diễn ra tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC ở Hòa Lạc, theo hình thức kết hợp giữa công nghệ âm thanh ánh sáng ấn tượng, các sản phẩm đổi mới sáng tạo với các màn trình diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng.