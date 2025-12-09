Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiết lộ mới nhất về Mạng Blockchain Việt Nam: Chuyên gia trong nước đã nắm 100% công nghệ lõi, xây dựng năng lực xử lý dữ liệu cho hơn 100 triệu dân

09-12-2025

VBSN - hạ tầng blockchain do người Việt Nam thiết kế, làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi để đảm bảo chủ quyền dữ liệu và tài sản số, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia.

Tiết lộ mới nhất về Mạng Blockchain Việt Nam: Chuyên gia trong nước đã nắm 100% công nghệ lõi, xây dựng năng lực xử lý dữ liệu cho hơn 100 triệu dân - Ảnh 1.

Đã làm chủ công nghệ Layer 1 của 6 nền tảng blockchain hàng đầu thế giới

Ngày 9/12 diễn ra hội thảo "Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn" do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng 1Matrix, True IDC và Tether tổ chức.

Thông tin tại hội thảo về Mạng dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN), ông Trần Trung Hiếu, Quản lý cao cấp Hạ tầng 1Matrix, nhấn mạnh, VBSN là hạ tầng blockchain do người Việt Nam thiết kế, làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi để đảm bảo chủ quyền dữ liệu và tài sản số, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia.

Mạng dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) được Công ty 1Matrix thiết kế với sự tư vấn của BCG và VBA, theo nhiệm vụ Chính phủ giao.

Theo ông Trần Trung Hiếu, , Mạng VBSN đảm nhiệm ba vai trò trọng yếu. Một là bảo đảm khả năng tương tác giữa nhiều ứng dụng từ định danh, tài chính số đến dữ liệu chuyên ngành thông qua lớp liên thông chuẩn hóa. Hai là đáp ứng yêu cầu tốc độ, hướng tới mục tiêu xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây. Ba là tuân thủ các chuẩn bảo mật hiện đại, hỗ trợ cơ chế giám sát và kiểm chứng độc lập nhằm hạn chế gian lận đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật Bảo vệ dữ liệu 2024, Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân 2025, Tiêu chuẩn toàn cầu về an ninh thông tin ISO/IEC 27001 và Tiêu chuẩn bảo vệ quyền riêng tư 27701.

Trong quá trình thiết kế, ông Hiếu cho biết đội ngũ tiếp thu kinh nghiệm quốc tế từ các mô hình tương tự như BSN để ứng dụng blockchain một cách phù hợp vào các lĩnh vực của nền kinh tế.

"Chúng tôi đã làm chủ công nghệ Layer 1 của 6 nền tảng blockchain hàng đầu thế giới, với hiệu năng từ 5.000 đến hơn 300.000 giao dịch/giây, độ trễ thấp. Chúng tôi cung cấp khả năng khởi tạo một blockchain mới hoàn toàn trong vòng 60 phút, linh hoạt theo nhu cầu và giảm tới 80% chi phí phát triển", ông Hiếu nói.

Về hạ tầng vật lý, tầng dữ liệu là nền tảng cho điện toán và lưu trữ, ông Hiếu cho biết mạng VBSN ưu tiên chủ quyền dữ liệu; các dữ liệu quan trọng được lưu tại các trung tâm dữ liệu nội địa được cấp phép, tuân thủ luật dữ liệu và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đối tác hạ tầng trong nước gồm CMC và Starnet. Song song đó, sử dụng cloud quốc tế như AWS và Google Cloud để cân bằng tải và tận dụng năng lực điện toán của các nhà cung cấp lớn.

Đến hiện tại, mạng đã triển khai hạ tầng trên Amazon Web Services, với các trung tâm dữ liệu VBSN đặt tại Hà Nội và TP.HCM, do CMC và Starnet cung cấp. Điều này bảo đảm mức độ sẵn sàng cao nhất về địa lý cho toàn bộ hệ thống.

Năng lực xử lý dữ liệu cho 100 triệu dân

Tiết lộ mới nhất về Mạng Blockchain Việt Nam: Chuyên gia trong nước đã nắm 100% công nghệ lõi, xây dựng năng lực xử lý dữ liệu cho hơn 100 triệu dân - Ảnh 2.

Ông Trần Trung Hiếu, Quản lý cao cấp Hạ tầng 1Matrix

Ở tầng thứ nhất là "trái tim" công nghệ của mạng lưới VBSN, ông Hiếu cho biết, tại đây sẽ giải quyết bài toán "bộ ba bất khả thi" bằng cách cung cấp 6 nền tảng L1 tiêu chuẩn, mỗi nền tảng có đặc điểm và cơ chế đồng thuận phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau. Doanh nghiệp có thể tuỳ chọn hoặc tuỳ chỉnh cấu hình dưới sự hỗ trợ của Matrix để cân đối các yếu tố trong "tam trụ". 6 nền tảng gồm: Ethereum, Cosmos, Hyperledger, FISCO-BCOS, Sonic và Quorum.

"Tất cả đều có đội ngũ chuyên gia nắm công nghệ lõi từ vận hành, bảo trì đến tối ưu quy trình. Vì VBSN được thiết kế như mạng quốc gia, chúng tôi xây dựng năng lực xử lý dữ liệu cho hơn 100 triệu dân", ông Hiếu nhấn mạnh.

Vị chuyên gia cũng lưu ý về khả năng chịu tải được bảo đảm nhờ kiến trúc đa chuỗi: nhiều L1 được cấp phép với cấu hình khác nhau hoạt động song song. Nhờ đó, từng bộ ngành, từng lĩnh vực, thậm chí từng doanh nghiệp có thể vận hành blockchain riêng. Phía trên xây dựng lớp điều phối và truy cập thống nhất – một dạng gateway – giúp người dùng kết nối với toàn hệ thống nhiều chuỗi song song. Cách này giúp loại bỏ điểm nghẽn toàn cục.

Về bảo mật, VBSN được thiết kế theo mô hình permissioned (mạng có cấp quyền). Tất cả validator (nút xác thực) đều được xác thực danh tính 100%, là các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức uy tín, không có thực thể ẩn danh. Hệ thống áp dụng tiêu chuẩn mật mã, quản lý khoá và an toàn thông tin theo chuẩn quốc gia của Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng thời sẵn sàng nâng cấp lên thuật toán chống lượng tử. VBSN bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư bằng hệ thống an ninh nhiều lớp, kiểm soát truy cập và kiểm toán minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tầng thứ hai là nơi VBSN cung cấp dịch vụ và tiện ích kỹ thuật số, giúp các bộ ngành và doanh nghiệp tích hợp, phát triển ứng dụng kết nối với nền tảng blockchain của VBSN. Chúng tôi đóng gói công nghệ thành hai dịch vụ chính: Blockchain-as-a-Service (dịch vụ chuỗi khối như một dịch vụ)Node-as-a-Service (dịch vụ node như một dịch vụ). Doanh nghiệp có thể dùng công cụ quản trị của VBSN để tạo blockchain riêng hoặc tạo node (nút mạng) tham gia một mạng đã công khai.

Ngoài ra, đội ngũ kỹ sư cũng xây dựng cầu nối đa chuỗi để chuyển giao tài sản và dữ liệu giữa các L1, kết nối toàn bộ các mạng song song. Vai trò của lớp kỹ thuật này là đảm bảo quản trị kết nối là mở rộng hệ sinh thái ứng dụng.

"Tôi xin nhấn mạnh hai điểm: VBSN là hạ tầng blockchain do Việt Nam thiết kế hoàn toàn; và VBSN làm chủ trọn vẹn công nghệ lõi", ông Hiếu nói.

Theo Phan Trang

