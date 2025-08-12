TikTok thử nghiệm việc cho phụ huynh nhận thông báo khi con đăng bài công khai trên nền tảng

Các cập nhật lần này thuộc bộ công cụ Gia đình Thông minh (Family Pairing), cho phép phụ huynh theo dõi trạng thái hoạt động tài khoản của con em mình, đồng thời cung cấp các thiết lập tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu riêng của từng gia đình.

Hiện tại, các tài khoản TikTok dành cho thanh thiếu niên được bảo vệ bởi hơn 50 tính năng và cài đặt riêng biệt, giúp các em sáng tạo, kết nối và học hỏi trong môi trường an toàn. Với loạt cập nhật mới, TikTok không chỉ nâng cao trải nghiệm an toàn cho người dùng trẻ, mà còn đồng hành cùng các gia đình trong việc duy trì những cuộc trò chuyện cởi mở và thường xuyên về an toàn kỹ thuật số, quyền riêng tư và hành vi ứng xử trực tuyến.

Công cụ hiển thị mới dành cho phụ huynh

Bên cạnh các thiết lập mặc định đã được áp dụng cho tài khoản của thanh thiếu niên, TikTok tiếp tục mở rộng tính năng Gia đình Thông minh – công cụ hỗ trợ phụ huynh và người giám hộ tùy chỉnh trải nghiệm trên nền tảng của con em một cách linh hoạt và phù hợp. Đây là bước khởi đầu quan trọng để thúc đẩy các cuộc trò chuyện lành mạnh giữa cha mẹ và con cái về cách tương tác và kết nối an toàn trên môi trường số. Kết hợp cùng Chương trình #VaccineSo , TikTok mong muốn cung cấp cho các gia đình bộ công cụ toàn diện để tạo đối thoại cởi mở về trải nghiệm số của giới trẻ.

Trong bản cập nhật mới nhất, TikTok giới thiệu một loạt tính năng nâng cấp trong "Gia đình Thông minh" nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về hoạt động tài khoản của con em mình. Một trong số các tính năng đang trong giai đoạn thử nghiệm là tính năng gửi thông báo tới phụ huynh khi con đăng tải video, ảnh hoặc story ở chế độ công khai. Mục tiêu là tạo điều kiện để phụ huynh và thanh thiếu niên cùng trao đổi cởi mở về nội dung chia sẻ công khai, mà không làm ảnh hưởng tới tính sáng tạo hay tính độc lập của các em.

Nhiều thanh thiếu niên cho biết họ đánh giá cao về sự đồng hành từ phụ huynh trong quá trình tìm hiểu và điều chỉnh các cài đặt quyền riêng tư và an toàn. Đáp lại điều này, TikTok đã bổ sung tính năng cho phép phụ huynh xem các lựa chọn quyền riêng tư mà con em từ 16 - 17 tuổi đang thiết lập, chẳng hạn như việc cho phép người khác tải xuống video hay sử dụng các tính năng Duet và Stitch. Với người dùng từ 13–15 tuổi, các tùy chọn này mặc định bị vô hiệu hóa và không thể thay đổi.

Bên cạnh đó, một tính năng từng được TikTok công bố trước đây cho phép thanh thiếu niên thông báo đến phụ huynh về việc họ báo cáo một video - nay đã được triển khai rộng rãi trên toàn cầu. Cha mẹ sẽ không nhìn thấy nội dung cụ thể mà con đã báo cáo, nhưng tính năng này được thiết kế để giúp các bạn trẻ dễ dàng bắt đầu cuộc trò chuyện về ranh giới và an toàn trực tuyến với những người lớn đáng tin cậy trong cuộc sống của mình.

Phụ huynh đồng hành khám phá thế giới số cùng con

Mới đây, TikTok đã ra mắt tính năng Quản lý Chủ đề, cho phép người dùng điều chỉnh tần suất hiển thị các nội dung thuộc hơn 10 nhóm chủ đề phổ biến – từ Nghệ thuật, Du lịch, Thiên nhiên đến Thể thao. Thông qua tính năng Gia đình Thông minh, giờ đây chúng tôi sẽ cho phép phụ huynh xem các chủ đề mà con cái tuổi teen của họ đã chọn để định hình nguồn cấp dữ liệu. Chúng tôi được nghe từ các bạn thanh thiếu niên rằng họ muốn người lớn quan tâm đến cuộc sống số của họ và công nhận tầm quan trọng của nó đối với họ. Với khả năng quan sát tốt hơn về sở thích nội dung, các gia đình có thể kết nối qua các chủ đề mà họ quan tâm trên TikTok, cũng như nội dung và những nhà sáng tạo khiến cả gia đình hào hứng và truyền cảm hứng.

Thêm tính năng kiểm soát chặn vào Gia đình Thông minh

Trước đó, TikTok đã thêm vào tính năng Gia đình Thông minh công cụ hiển thị danh sách các tài khoản mà thanh thiếu niên từng chặn. Nay, nền tảng tiếp tục nâng cấp khả năng bảo vệ với công cụ mới cho phép phụ huynh trực tiếp chặn những tài khoản cụ thể mà họ cho là không phù hợp với con em mình.

Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng họ chính là người hiểu rõ nhất đâu là nội dung an toàn và phù hợp cho con cái – và tính năng mới này sẽ giúp họ cá nhân hóa trải nghiệm TikTok của con trẻ một cách chủ động hơn. Khi một tài khoản bị chặn, người dùng đó sẽ không thể tương tác với thanh thiếu niên và nội dung từ tài khoản đó cũng sẽ không hiển thị trên nguồn cấp dữ liệu của các em. Thanh thiếu niên vẫn có thể gửi yêu cầu gỡ chặn, tuy nhiên quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về phụ huynh.