Tìm chủ đầu tư mới cho dự án Nhà máy điện khí hơn 3 tỷ USD

Dự án Nhà máy điện khí LNG Long An I&II từng được UBND tỉnh Long An trao Quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty VinaCapital GS Energy Pte. Ltd. Ảnh TL

Sau khi rà soát thu hồi dự án chính quyền tỉnh Long An sẽ ra thông báo để các nhà đầu tư nộp hồ sơ, sau đó các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để thực hiện dự án. Các nhà đầu tư có nguyện vọng thực hiện dự án phải có tư cách pháp nhân; chứng minh năng lực tài chính; trình bày mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn; địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu về lao động; đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư; tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các ngành chức năng tỉnh Long An sẽ đánh giá lựa chọn nhà đầu tư phù hợp dựa trên các tiêu chí về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, năng lực và kinh nghiệm chuyên ngành, khả năng triển khai dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ phát điện…

Tỉnh Long An sẽ ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực và đảm bảo các yếu tố về công nghệ, môi trường để thực hiện hai dự án nhà máy điện nói trên.

Theo Sở Công Thương tỉnh Long An, dự án Nhà máy điện Long An I và Long An II sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) có tổng công suất dự kiến 3.000MW, bao gồm 2 nhà máy Tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất mỗi nhà máy 1.500MW. Ước tính tổng mức đầu tư hai nhà máy điện và hệ thống kho chứa LNG khoảng 3,13 tỷ USD.

Sau khi thực hiện các bước của dự án, Nhà máy điện Long An I sẽ đi vào vận hành vào tháng 12/2025, nhà máy điện Long An II vận hành vào tháng 12/2026. Dự án này có khả năng đáp ứng khoảng 8% nhu cầu năng lượng của quốc gia khi đi vào vận hành.

"Dự án nhà máy điện Long An I và II được phê duyệt quy hoạch từ năm 2016, sử dụng nguyên liệu than nhập khẩu. Tuy nhiên, việc sử dụng loại nguyên liệu này không được nhân dân và chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ do lo ngại những ảnh hưởng tiêu cực về môi trường. Do đó, UBND tỉnh Long An đã có văn bản kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh các dự án nhà máy điện Long An I và II từ sử dụng nhiên liệu than chuyển sang nhiên liệu khí LNG", đại diện Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết.

Nhà máy điện LNG Long An I và II có diện tích 90ha, đặt trong khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á rộng 239ha thuộc dự án Cảng Quốc tế Long An.

Trước đó, vào ngày 21/3/2021, UBND tỉnh Long An đã trao Quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy điện LNG Long An I và II cho Công ty VinaCapital GS Energy Pte. Ltd (do VinaCapital và GS Energy - Hàn Quốc góp vốn thành lập). Tuy nhiên, Sở Công Thương tỉnh Long An, kể từ khi được trao chứng nhận đầu tư cho đến nay Công ty VinaCapital GS Energy Pte. Ltd không có động thái triển khai dự án, nên UBND tỉnh phải ban hành các quy trình lựa chọn nhà đầu tư khác để thực hiện dự án này.