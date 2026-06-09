Tim Cook chỉ còn vài tháng làm CEO Apple: Canh bạc AI cuối cùng trước ngày chuyển giao quyền lực

Tim Cook trực tiếp nhúng tay vào dự án AI

Theo thông tin từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Tim Cook đã có động thái hiếm thấy sau khi Apple Intelligence không đạt được kỳ vọng. Thay vì chỉ đóng vai trò định hướng như trước đây, ông bắt đầu tham gia sâu vào quá trình phát triển AI của Apple.

Cook được cho là đã trực tiếp xem xét lộ trình phát triển sản phẩm, đưa ra ý kiến về các tính năng cụ thể và tự mình đưa ra một số quyết định liên quan đến chiến lược AI. Đây là cách làm khác biệt đáng kể so với phong cách quản lý quen thuộc của ông trong hơn 1 thập kỷ qua.

Trong một cuộc họp toàn công ty kéo dài khoảng 1 giờ, Cook nhấn mạnh rằng AI có quy mô tác động "lớn ngang hoặc lớn hơn Internet, điện thoại thông minh, điện toán đám mây và ứng dụng". Ông cũng khẳng định đây là cơ hội mà Apple cần nắm bắt.

Động thái khác thường của vị CEO nổi tiếng với phong cách trao quyền

Trong phần lớn thời gian lãnh đạo Apple, Tim Cook thường không can thiệp quá sâu vào các dự án sản phẩm. Vai trò của ông chủ yếu là tham dự các buổi trình diễn sản phẩm, đưa ra nhận xét và để các lãnh đạo cấp dưới phụ trách việc xây dựng lộ trình cũng như triển khai.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của ChatGPT cuối năm 2022 đã khiến ngành công nghệ thay đổi nhanh chóng. Trong khi nhiều đối thủ tăng tốc đầu tư vào AI tạo sinh, Apple bị đánh giá là phản ứng chậm hơn.

Theo Gurman, sau những khó khăn của Apple Intelligence, Cook đã tham gia trực tiếp vào mảng AI nhiều hơn bất kỳ dự án sản phẩm nào trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ông cũng thúc ép lãnh đạo các bộ phận liên quan, trong đó có Craig Federighi, đẩy nhanh tiến độ phát triển.

Không lâu sau các cuộc họp nội bộ, Giám đốc mảng dịch vụ Eddy Cue thậm chí còn công khai nhận định rằng AI có thể làm thay đổi hoàn toàn thị trường smartphone trong vòng 10 năm tới.

Siri mới trở thành "di sản cuối cùng" của Tim Cook

Thời điểm của những động thái này được xem là rất đáng chú ý. Theo nội dung bài viết gốc, Tim Cook sẽ bàn giao vị trí CEO cho John Ternus vào ngày 1/9/2026.

Điều đó đồng nghĩa với việc phiên bản Siri được tái phát triển sẽ trở thành một trong những dấu ấn cuối cùng của Cook trên cương vị người đứng đầu Apple. Đây cũng là nền tảng mà công ty đặt kỳ vọng cho chiến lược AI trong thập kỷ tiếp theo.

WWDC 2026 vì vậy được xem là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Apple. Nếu Siri mới có thể mang đến trải nghiệm AI cạnh tranh hơn, đây sẽ là bước đi quan trọng giúp Apple thu hẹp khoảng cách với các đối thủ.

Apple đang ở đâu trong cuộc đua AI?

Apple hiện bị đặt vào thế khó khi so sánh với Google. Trong khi Google đã công bố kế hoạch thay thế Google Assistant bằng Gemini từ năm 2025 và triển khai Gemini trên các thiết bị Pixel mới, Apple vẫn đang hoàn thiện phiên bản Siri thế hệ mới.

Nhiều người vẫn hoài nghi khả năng chèo lái của Tim Cook trong cuộc đua AI.

Dù quá trình chuyển đổi sang Gemini của Google cũng gặp không ít chậm trễ, áp lực dành cho Apple được xem là lớn hơn bởi công ty vốn nổi tiếng với khả năng hoàn thiện sản phẩm trước khi phát hành.

Trên các diễn đàn như Reddit, nhiều người dùng bày tỏ sự thất vọng với Siri hiện tại. Một số ý kiến cho rằng Apple đã phản ứng quá chậm trước làn sóng AI tạo sinh, khiến hãng đánh mất lợi thế từng có trong lĩnh vực trợ lý ảo.

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu việc Tim Cook trực tiếp chỉ đạo dự án có đủ để thay đổi cục diện hay không. Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào những gì Apple thực sự trình diễn và đưa đến tay người dùng trong các tháng tới, thay vì các tuyên bố tham vọng về tương lai AI.