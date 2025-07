Tim Cook đã đến lúc nên rời Apple?

Tuần trước, hai chuyên gia phân tích đã gây xôn xao dư luận khi kêu gọi một cuộc cải tổ lớn tại gã khổng lồ công nghệ - Apple.

Điều đáng chú ý là các chuyên gia này không đề xuất thay đổi logo hay thiết kế lại sản phẩm mà kêu gọi thay thế Tim Cook, người kế nhiệm trực tiếp từ Steve Jobs vào năm 2011. Tim Cook đã góp phần quan trọng vào việc đưa Apple lên mức định giá 3 nghìn tỷ USD.

Hai chuyên gia Walter Piecyk và Joe Galone của LightShed Partners, công ty nghiên cứu công nghệ, truyền thông và viễn thông có trụ sở tại New York, đang đặt câu hỏi liệu Tim Cook có còn là người phù hợp để lãnh đạo một trong những công ty giá trị nhất thế giới hay không?

Trước đó, đã có nhiều lo ngại rằng Apple đang tụt hậu trong lĩnh vực AI trong bối cảnh các đối thủ đầu tư mạnh tay và có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ. Táo khuyết cũng đối mặt với áp lực phải đưa ra một sản phẩm đình đám mới khi doanh số bán điện thoại thông minh, động lực doanh thu lớn nhất của Apple, đã chậm lại trên cầu.

"Apple hiện cần một CEO tập trung vào sản phẩm, chứ không phải một CEO chỉ tập trung vào hậu cần", hai chuyên gia Walter Piecyk và Joe Galone của LightShed Partners viết.

Trang CNN nhận định, việc thay thế Tim Cook ở thời điểm này sẽ là "động thái mang tính rủi ro cao" đối với Apple. Ông lớn công nghệ đã thay thế vị trí lãnh đạo ở nhiều bộ phận khác nhau trong bộ máy điều hành và việc thay đổi CEO có thể khiến "sự tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Apple bị phân tán".

Trong khi đó, chuyên gia công nghệ Mark Gurman của Bloomberg đánh giá, bản thân Tim Cook cũng được hội đồng quản trị Apple ủng hộ rộng rãi và có "sức bền bỉ tương đương với những người dẫn đầu ngành" khác như CEO Bob Iger của Disney và Jamie Dimon của JPMorgan Chase.

Trên thực tế, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Cook sẽ sớm rời đi. Cổ phiếu Apple đã tăng vọt dưới thời Tim Cook. Bên cạnh đó, ông cũng đã xây dựng được nhiều sản phẩm sinh lời khác sau thành công của iPhone như đồng hồ thông minh, tai nghe và các dịch vụ kỹ thuật số khác.

Khuyến nghị của các chuyên gia từ LightShed, theo CNN là một trong số rất nhiều góc nhìn của các nhà phân tích chuyên theo dõi hoạt động kinh doanh của Apple. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy những thất bại về AI của Apple còn lớn hơn cả việc trì hoãn sản phẩm thông thường.

Hai chuyên gia Walter Piecyk và Joe Galone không phải là những người duy nhất đặt câu hỏi liệu Apple có cần một nhà lãnh đạo mới hay không.

"Ông ấy là một chuyên gia về chuỗi cung ứng. Họ cần một người có tầm nhìn xa về công nghệ", ông Ted Mortonson, giám đốc điều hành kiêm chiến lược gia lĩnh vực công nghệ tại công ty dịch vụ tài chính Baird, cho biết.

"Tôi nghĩ họ đang gặp rắc rối hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ."

Một công ty khi nào cần CEO mới?

Ông William Klepper (Trường Kinh doanh Columbia), tác giả của cuốn sách "The CEO's Boss: Tough Love in the Boardroom", cho biết hiếm có công ty nào giữ được một CEO trong hơn 10 năm.

"Các tổ chức luôn có lúc thăng lúc trầm. Đó chỉ là bản chất của cái mà chúng ta gọi là chu kỳ kinh doanh. Và vị trí hiện tại của họ (Apple) đang ở trong trạng thái mà tôi gọi là trạng thái tĩnh."

Ông Keppler lưu ý rằng khung thời gian 10 năm không phải là ngẫu nhiên. Con số này thường trùng với một yếu tố gây gián đoạn lớn làm thay đổi mô hình kinh doanh của công ty và trong trường hợp này là AI. Trong những giai đoạn thay đổi đó, các công ty như Apple cần hỗ trợ hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình đồng thời thích ứng với những gì sắp tới.

"Theo nghiên cứu của tôi, công ty cần một tác nhân thay đổi vì bạn cần bắt đầu một làn sóng thứ hai. Bạn không thể tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo điều hành khi bạn đang ở điểm chuyển giao và cần phải thay đổi", ông Keppler nói.

Theo Sandra Sucher, giáo sư thực hành quản lý tại Trường Kinh doanh Harvard, các công ty thường bổ nhiệm CEO mới vì ba lý do: để ứng phó với một vụ bê bối, để khắc phục khủng hoảng hoặc do mất niềm tin và năng lực. Hiện, không kịch bản nào trong số đó áp dụng cho Tim Cook hay Apple.

Nhưng có một điều rõ ràng: Áp lực đang gia tăng đối với Apple. Việc quan trọng là tìm giải pháp nhanh chóng.

"Liệu đang có một Intel thứ hai là Apple không?" ông Thomas Martin, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại công ty Globalt, ám chỉ đến nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ là Intel đã tụt hậu rất xa so với các đối thủ như Nvidia và AMD sau khi bỏ lỡ một số làn sóng công nghệ lớn.

"Điều đó thật đáng buồn", ông Martin nói.

Ông Tim Cook, 64 tuổi, đã giữ chức CEO của Apple trong gần 14 năm và được nhiều người kính trọng nhờ sự nhạy bén trong điều hành. Ông đã bước ra khỏi cái bóng của một trong những CEO biểu tượng, Steve Jobs; đồng thời và xây dựng một chuỗi cung ứng toàn cầu cùng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ, giúp Apple duy trì vị thế là một trong những công ty giá trị nhất thế giới.