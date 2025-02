"Tím lịm" 3/5 phiên gần nhất, một cổ phiếu dịch vụ biển "họ" Tân Cảng lần thứ 8 vượt đỉnh từ đầu năm

Sau giai đoạn đi ngang tích luỹ, cổ phiếu TOS của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng có cú “nhấn ga” tăng tốc mạnh mẽ kể từ đầu năm 2025.

Thị giá cổ phiếu TOS phiên 5/2 nhuộm “sắc tím” leo lên mốc 129.000 đồng/cp, qua đó đánh dấu 3/5 phiên gần nhất tăng kịch trần. Giao dịch tại cổ phiếu này trở nên sôi động với hàng chục nghìn đơn vị được khớp lệnh, khác xa so với diễn biến ảm đạm trước đây.

Đáng chú ý, 129.000 đồng/cp cũng là mức giá cao nhất TOS từng chạm tới kể từ khi lên sàn UPCoM vào tháng 9/2021 (giá 32.000 đồng). Thậm chí, chỉ tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã có tới 8 lần vượt đỉnh, vốn hóa lập kỷ lục đạt gần 4.000 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với thời điểm lên sàn.

Đà tăng mạnh gần đây của cổ phiếu TOS đến sau thông tin kết quả kinh doanh quý 4 tăng trưởng cao vừa được công bố.

Cụ thể, Dịch vụ biển Tân Cảng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.910 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí, TOS báo lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt gần 253 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2024, TOS ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.976 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 489 tỷ, gấp 2,4 lần.

Công ty cho biết, trong quý 4, lợi nhuận sau thuế tăng cao do công ty mẹ triển khai được hầu hết của các phương tiện/ thiết bị cung cấp dịch vụ ngoài khơi trong nước và trong khu vực, đồng thời công ty tăng được đơn giá cho thuê so với cùng kỳ. Các công ty con duy trì được lợi nhuận tốt so với cùng kỳ.

Thực tế, doanh thu của TOS luôn duy trì với con số ấn tượng trên 1.300 tỷ đồng tới hơn 1.500 tỷ đồng qua các năm. Lợi nhuận cũng dao động trong khoảng 160-200 tỷ đồng giai đoạn 2020-2023.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng là đơn vị trực thuộc, do Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sở hữu 36% cổ phần. Tân cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng an ninh, trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty được thành lập từ năm 2012 với thế mạnh khai thác các cảng biển Container lớn trên toàn quốc với thị phần trên 50% cà nước. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ hàng hải; Khai thác hạ tầng cảng và đầu tư tài chính; Dịch vụ cung ứng, quản lý khách sạn và du lịch…

TOS hiện sở hữu một trong những đội tàu hiện đại nhất Việt Nam với 12 tàu lai, 12 tàu dịch vụ đa năng AHTS và tàu hỗ trợ công trình biển PSV được trang bị hệ thống định vị động học DP2, 04 sà lan biển, 02 thiết bị Rô bốt khảo sát công trình ngầm (ROV) và hệ thống phương tiện xếp dỡ gồm 10 thiết bị cẩu container đang khai thác tại các cảng lớn trên cả nước.