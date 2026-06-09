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Tìm nhà đầu tư cho dự án 10.000 tỷ nằm gần siêu đô thị 23.000 tỷ của Vinhomes tại thành phố nhỏ nhất cả nước

| | Bất động sản

TP Hải Phòng sắp có thêm một khu đô thị quy mô gần 10.000 tỷ đồng tại khu vực Dương Kinh, nơi Vinhomes đang triển khai đại đô thị Vinhomes Golden City quy mô hơn 240 ha.

Ảnh minh họa (nguồn: Văn Đoan).

Theo Báo Đấu Thầu, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hải Phòng vừa công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại phường Anh Dũng, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh và xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (nay là phường Dương Kinh và xã Kiến Minh). Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 9.784 tỷ đồng, quy mô hơn 44,6 ha và đã được UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 3/6/2026. Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình nhà ở cùng hạ tầng xã hội, thương mại và dịch vụ...

Mục tiêu của dự án là hình thành khu đô thị hỗn hợp đa chức năng hiện đại, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội tại địa phương.

Đáng chú ý, dự án có vị trí nằm tại khu vực Dương Kinh – nơi Vinhomes đang triển khai đại đô thị Vinhomes Golden City quy mô hơn 240 ha, tổng mức đầu tư trên 23.218 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm ở cửa ngõ phía Nam Hải Phòng, kết nối khu vực trung tâm với các khu công nghiệp và hệ thống cảng biển mới.

Việc một khu đô thị mới tiếp tục được thúc đẩy đầu tư tại Dương Kinh cho thấy sức nóng của khu vực này trong bối cảnh Hải Phòng đang nổi lên là một trong những thị trường thu hút dòng vốn đầu tư sôi động bậc nhất khu vực phía Bắc.

Những năm gần đây, thành phố Cảng liên tục đón nhận sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản và công nghiệp như Vingroup, VSIP, Sun Group, Hòa Phát hay Doji Land với hàng loạt dự án quy mô lớn.

Trong số đó, Vingroup là một trong những doanh nghiệp có dấu ấn nổi bật tại Hải Phòng với loạt dự án quy mô lớn như Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina, hệ thống trường học Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Plaza, Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại Cát Hải và Khu công nghiệp Nam Tràng Cát...


Cả nước hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số này, TP Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất, với khoảng 3.195 km². Tuy nhiên, nếu xét về quy mô nền kinh tế, TP Hải Phòng hiện đứng thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội.


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