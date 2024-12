Tìm ô tô 7 chỗ tông gãy lan can cầu Đồng Nai, lao xuống sông mất tích

Hơn 20 giờ tối 14-12, lực lượng cứu hộ. cứu nạn 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương đã huy động 7 ca nô cứu hộ, cùng nhiều người dân đánh cá đang tìm kiếm trên sông chừng 100 m.

video 2

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm

Trước đó, khoảng 18 giờ tối cùng ngày, ôtô 7 chỗ chạy trên quốc lộ 1 theo hướng TP HCM về Đồng Nai.

Khi ô tô vừa qua cầu được khoảng 100m (giáp ranh địa bàn Đồng Nai và Bình Dương), ôtô bất ngờ đánh lái qua trái, tông gãy một đoạn lan can dài khoảng 30m, rồi lao thẳng xuống sông. Hiện chưa rõ số người bị nạn trên xe.

Nơi ô tô gặp nạn là khe hở giữa hai cầu Đồng Nai cũ và mới, rộng khoảng 3m. Theo người dân, sau khi rơi xuống sông, ôtô 7 chỗ vẫn nổi và trôi về hạ lưu chừng 50m thì chìm.

Các thợ lặn chuyên nghiệp cũng như người dân lặn xuống sông tìm nhiều lần nhưng chưa có kết quả.

Vị trí ô tô tông gãy lan can rồi lao xuống sông

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm, chưa xác định số nạn nhân trên xe

Theo ghi nhận, do nước lớn và chảy xiết, trời tối nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cầu Đồng Nai đoạn lan can cầu bị tông gãy đã được lực lượng chức năng rào chắn lại.

Đến 21 giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và Bình Dương vẫn chưa tìm được chiếc ô tô. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục quần thảo, tìm kiếm người và xe mất tích dưới sông Đồng Nai.

Đến 21 giờ 20 phút, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định được vị trí chiếc ô tô nằm dưới sông Đồng Nai, cách bờ không xa nằm ví trí phía tỉnh Bình Dương.

Hiện lực lượng cứu hộ đang cố gắng trục vớt chiếc xe lên bờ. Dòng nước sông Đồng Nai đang chảy rất xiết, khiến công tác trục vớt ô tô gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Đồng Nai, do trời tối nên chưa thể xác định nạn nhân lái xe có trong xe hay đã may mắn thoát được ra ngoài.

Số lượng người trên xe gặp nạn vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm và chưa xác định cụ thể.