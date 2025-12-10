Tìm ra ứng dụng người Việt sử dụng nhiều nhất trên chuyến bay

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không hẹn mà gặp, cứ bước lên máy bay là thấy hành khách Việt mở ứng dụng này suốt chuyến đi.

Trên mỗi chuyến bay, hành khách luôn được nhắc nhỏ phải bật chế độ máy bay, tắt dữ liệu di động và hạn chế sử dụng internet. Một số hãng hàng không cung cấp wifi hoặc màn hình giải trí riêng, nhưng không phải lúc nào những tiện íc đó cũng đủ cuốn hút, đặc biệt là trên các chuyến bay dài. Khi thời gian trôi qua chậm hơn bình thường và cảm giác chán bắt đầu len lỏi, nhiều người lại vô thức tìm đến một hoạt động quen thuộc: mở ứng dụng ảnh trong điện thoại và bắt đầu lọc, xóa, sắp xếp lại những tấm hình bị bỏ quên bấy lâu.

Nhiều hành khách cứ lên máy bay là mở ứng dụng ảnh để lọc. Ảnh: @mayren.bello

Điều thú vị là thói quen này phổ biến đến mức gần như trở thành “luật bất thành văn” của hành khách đi máy bay. Nhiều người thừa nhận rằng dù ở nhà luôn có wifi, có 4G, đầy đủ tiện nghi, họ vẫn lười lọc ảnh, cứ hẹn mãi mà chẳng làm. Nhưng chỉ cần đặt chân lên máy bay, ngồi vào ghế, cài an toàn, đèn báo tắt là y như rằng mở album ra và bắt đầu lọc được cả kho ảnh.

Có người còn đùa rằng mỗi lần bay là mỗi lần giải phóng bộ nhớ, xóa một lượt giảm hẳn vài chục GB, cảm giác nhẹ nhõm thấy rõ. Hóa ra việc không có mạng lại trở thành một động lực tuyệt vời để xử lý những thứ vốn bị trì hoãn trong cuộc sống thường ngày.

Nhiều du khách xem việc lọc ảnh là hoạt động giết thời gian trong suốt chuyến bay dài. Ảnh: @danielvoquoc

Một bài đăng trên mạng xã hội gần đây thu hút sự chú ý khi chủ nhân đăng kèm thích: “POV: Chiếc app mà tất cả mọi người đều dùng trên máy bay” và để kèm hình ứng dụng ảnh. Dưới phần bình luận, hàng loạt cư dân mạng kể lại tình huống tương tự, có người nói: “Thật đấy, bữa tôi đi nhìn lên mấy hàng trên ai cũng đang xem album ảnh, hài quá trời”, “Bay 2 tiếng ngồi lọc ảnh tới lúc xuống sân bay vẫn chưa xong”.

Bài viết khiến nhiều người phải bật cười vì quá trùng hợp

Một số hành khách còn cho biết bản thân rất lười lọc ảnh nhưng lên máy bay thì chăm chỉ hẳn “Bình thường ở nhà có sóng có mạng là lười lọc ảnh lắm, cứ hẹn mãi mà không có làm, ngồi lên máy bay một cái lọc một lần giảm hẳn chục GB luôn chứ đùa”, “Đúng lọc ảnh xóa 3GB dung lượng máy”, “Lúc mất mạng, mất điện là tôi cũng vô xem ảnh nữa á”.

Dù vậy, thói quen lọc ảnh không chỉ xuất hiện trên những chuyến bay. Mà khi mất điện, hết pin, hết wifi hoặc lỡ hết 5G, nhiều người cũng ngay lập tức nghĩ đến việc mở album ảnh để xóa nhằm giết thời gian. Thói quen này vừa dễ thương vừa gây bất ngờ bởi nó xuất hiện ở vô số người mà không hề có sự sắp đặt nào. Dù chỉ là một thói quen nhỏ nhưng lại khiến nhiều người phải bật cười vì quá đúng quá quen thuộc.

