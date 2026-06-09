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Tin cực vui cho người sắp đi du lịch hè

| | Thị trường

Giá nhiên liệu hàng không giảm so với vùng đỉnh kéo giá vé máy bay nội địa trong nước đi xuống.

Trái với lo ngại giá vé sẽ tăng cao trong mùa du lịch hè, thị trường hàng không nội địa đang ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trên nhiều đường bay. Giá vé đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng hay TP.HCM đều giảm đáng kể so với vài tháng trước, trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không lao dốc và nguồn cung chuyến bay được cải thiện.

Khảo sát trên các hệ thống bán vé cho thấy, nhiều chặng bay nội địa đang có mức giá thấp hơn đáng kể so với giai đoạn cao điểm tháng 3-4 cũng như dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Đơn cử, vé khứ hồi chặng Hà Nội - TP.HCM hiện phổ biến ở mức khoảng 4,5 triệu đồng, giảm khoảng 30-40% so với mức 6-7 triệu đồng từng xuất hiện hồi tháng 3 và tháng 4. Trong khi đó, chặng Hà Nội - Phú Quốc có giá từ khoảng 5,3 triệu đồng khứ hồi, còn chặng Hà Nội - Nha Trang dao động quanh mức 4,5 triệu đồng.

Nhiều hành khách cho biết việc săn vé hè năm nay dễ dàng hơn so với cùng kỳ năm trước. Trên một số đường bay du lịch, hành khách vẫn có thể tìm được mức giá hợp lý nếu đặt vé sớm hoặc lựa chọn các khung giờ bay ít thuận lợi hơn.

Tin cực vui cho người sắp đi du lịch hè - Ảnh 1.

Tin cực vui cho người sắp đi du lịch hè - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của các doanh nghiệp lữ hành, chi phí di chuyển bằng đường hàng không đang trở nên "dễ chịu" hơn, góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch nội địa trong mùa hè. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch sau giai đoạn nhiều du khách phải cân nhắc chi tiêu vì giá vé máy bay ở mức cao.

Không chỉ giá vé giảm, thị trường còn xuất hiện nhiều chương trình khuyến mại và ưu đãi từ các hãng hàng không. Việc tăng tần suất khai thác trên các đường bay du lịch trọng điểm cũng giúp hành khách có thêm lựa chọn về lịch trình và mức giá.

Nguyên nhân quan trọng nhất giúp giá vé máy bay hạ nhiệt đến từ sự suy giảm của giá nhiên liệu hàng không - yếu tố vốn chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu chi phí vận hành của các hãng bay.

Dữ liệu thị trường cho thấy giá nhiên liệu hàng không Jet A1 từng tăng mạnh trong tháng 4 do những biến động địa chính trị tại Trung Đông, có thời điểm vượt ngưỡng 240 USD/thùng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5, giá nhiên liệu bình quân đã giảm xuống còn khoảng 141,6 USD/thùng, tương đương mức giảm gần 25%.

Trong hoạt động khai thác hàng không, nhiên liệu thường chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí. Vì vậy, khi giá nhiên liệu giảm sâu, áp lực chi phí đối với các hãng hàng không cũng được nới lỏng đáng kể. Đây được xem là yếu tố tạo dư địa để doanh nghiệp điều chỉnh giá vé theo hướng có lợi hơn cho hành khách.

Bên cạnh yếu tố nhiên liệu, nguồn cung trên thị trường hàng không cũng đang dần được cải thiện. Sau giai đoạn thiếu hụt tàu bay và phải cắt giảm nhiều chuyến khai thác, các hãng hiện đã bổ sung thêm năng lực vận chuyển, qua đó gia tăng số lượng ghế cung ứng cho mùa hè.

Nguồn cung tăng trong khi áp lực chi phí giảm đã tạo điều kiện để các hãng đẩy mạnh các chương trình kích cầu, cạnh tranh thu hút hành khách và giữ thị phần. Điều này giúp thị trường xuất hiện nhiều mức giá linh hoạt hơn thay vì tập trung chủ yếu ở nhóm giá cao như trước.

Diễn biến hiện nay cho thấy thị trường hàng không nội địa đang chuyển từ giai đoạn chịu áp lực chi phí lớn sang giai đoạn cạnh tranh mạnh hơn về giá và dịch vụ. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch hè vẫn ở mức cao, việc giá vé giảm được kỳ vọng sẽ góp phần kích thích lượng khách di chuyển bằng đường hàng không, đồng thời tạo thêm động lực cho ngành du lịch tại các địa phương trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Quy Nhơn.

Dù vậy, mức giá thấp chủ yếu xuất hiện ở những chuyến bay được đặt sớm hoặc khung giờ không quá thuận lợi. Với các chuyến bay cuối tuần, giờ đẹp hoặc sát ngày khởi hành, giá vé vẫn có thể duy trì ở mức cao do nhu cầu lớn.

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