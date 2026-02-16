Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc bắt đầu có mưa

16-02-2026

Khoảng gần sáng mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ sau đó mở rộng sang các khu vực khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/2), có một bộ phận không khí lạnh đang tràn xuống nước ta gây mưa vài nơi.

Khoảng gần sáng 17/2 (ngày mùng 1 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, khoảng chiều tối và đêm 17/2 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 16/2 đến ngày 19/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 (từ đêm mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Dự báo, từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 Tết), Bắc Bộ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc bắt đầu có mưa- Ảnh 1.

Miền Bắc khả năng sẽ đón 2 đợt không khí lạnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/2

Thời tiết Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 19-23 độ, giảm khoảng 4 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ từ 17-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 20-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

