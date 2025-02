Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc có nơi rét nhất 2 độ C?

Sáng 4/2, ngày thứ hai chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, 9 tỉnh thành miền Bắc rét dưới 10 độ C, trong đó thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2 độ. Các đỉnh núi cao khác ở Pha Đin (Điện Biên), Trùng Khánh (Cao Bằng), Sa Pa (Lào Cai) dao động 5-6 độ C.

Tại các khu vực Trung Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, không khí lạnh đã tác động và sẽ lan rộng ra các khu vực khác. Gió Đông Bắc ở vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6, có lúc lên đến cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Bộ phận không khí lạnh này đang tiếp tục ảnh hưởng đến các vùng còn lại của phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó có thể tác động đến một số khu vực ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3, khu vực ven biển gió cấp 3-4, có nơi gió giật cấp 6.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét, đặc biệt các khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ chịu rét đậm, có nơi rét hại. Từ Quảng Bình đến Huế cũng có không khí lạnh, nhiệt độ phổ biến tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ C, một số khu vực núi cao có thể xuống dưới 6 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến từ 15-18 độ C.

Tại Hà Nội, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 12-14 độ C.

Dự báo chi tiết thời tiết cho các vùng:

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây và nắng. Nhiệt độ từ 10-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời giảm mây, nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi gió giật cấp 6. Nhiệt độ từ 6-20 độ C, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Hà Nội: Trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 14-19 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây nắng, phía Nam có mưa rào, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ 13-22 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, mưa rào cục bộ, sáng trời rét; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ 18-30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, sáng trời rét. Nhiệt độ 15-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ 21-33 độ C.

Quần đảo Hoàng Sa: Mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.

Quần đảo Trường Sa: Mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.

Trời lạnh có nên đi tắm hay không? Nên lưu ý gì?

1. Hạn chế tắm quá thường xuyên

Tắm quá nhiều trong mùa đông có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da trở nên khô ráp và dễ bị kích ứng. Đồng thời, việc tiếp xúc nước thường xuyên có thể làm suy giảm sức đề kháng của da, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm nhiễm. Ngoài ra, tắm quá nhiều còn khiến cơ thể mất nhiệt, làm co mạch máu, ảnh hưởng đến tuần hoàn và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

2. Không sử dụng nước quá lạnh hoặc quá nóng

Tắm nước lạnh khi trời lạnh có thể gây sốc nhiệt do sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa cơ thể và môi trường, dẫn đến tụt huyết áp đột ngột, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại, nước quá nóng có thể làm giãn mạch máu, gây tụt huyết áp, thiếu oxy lên não và tim, khiến cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu. Do đó, nhiệt độ nước lý tưởng khi tắm vào mùa đông là từ 37-40°C.

3. Lựa chọn thời điểm tắm thích hợp

Nên tắm vào khoảng thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày, từ 9h30 - 10h30 sáng hoặc 13h - 16h chiều. Tắm vào thời điểm này giúp cơ thể dễ dàng thích nghi với nhiệt độ môi trường, giảm nguy cơ hạ thân nhiệt đột ngột, hạn chế tình trạng tụt huyết áp và đột quỵ.

4. Tránh tắm ngay sau khi ăn hoặc khi uống rượu bia

Sau khi ăn, máu tập trung chủ yếu ở dạ dày để hỗ trợ quá trình tiêu hóa, nếu tắm ngay sẽ làm giảm lượng máu lưu thông đến não và tim, dễ dẫn đến đột quỵ. Ngược lại, tắm khi bụng đói có thể gây hạ đường huyết, dẫn đến hoa mắt, chóng mặt hoặc ngất xỉu. Tốt nhất, nên tắm trước bữa ăn khoảng 1 giờ hoặc sau bữa ăn ít nhất 2 giờ.

Đặc biệt, không nên tắm sau khi uống rượu bia vì cồn có thể làm giãn mạch máu, gây rối loạn huyết áp, làm tăng nguy cơ cảm lạnh và đột quỵ.

5. Làm ướt cơ thể theo đúng trình tự

Không nên xối nước trực tiếp lên đầu ngay từ đầu, vì điều này có thể khiến máu dồn lên não đột ngột, làm tăng nguy cơ vỡ mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim cấp. Thay vào đó, hãy làm ướt cơ thể theo trình tự từ bàn chân lên đến đùi, sau đó đến tay, vai và cuối cùng mới đến đầu.

6. Tránh tắm quá muộn vào ban đêm

Tắm muộn vào mùa đông có thể gây co mạch, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Thời gian tắm phù hợp nhất là từ 18h - 20h tối, và cần giữ ấm cơ thể sau khi tắm. Đặc biệt, những người có sức khỏe yếu, trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc người cao tuổi không nên tắm sau 22h để tránh những rủi ro không mong muốn.

**Lưu ý:** Nếu cảm thấy cơ thể mệt mỏi hoặc có dấu hiệu cảm lạnh, tốt nhất nên lau người bằng nước ấm thay vì tắm để bảo vệ sức khỏe.

(Tổng hợp)