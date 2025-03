Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Từ ngày mai, nhiều nơi mưa lớn trở lại

Dự báo thời tiết đêm 9 và ngày 10/3/2025: Miền Bắc có mưa vài nơi

Khu vực Hà Nội sẽ có nhiều mây, đêm và sáng sớm xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù. Gió thổi nhẹ, thời tiết se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16-18 độ C, cao nhất trong ngày đạt 19-22 độ C.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây với một vài nơi có mưa. Sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời có nắng. Gió thổi nhẹ, về đêm và sáng sớm thời tiết rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15-18 độ C, một số nơi có thể xuống dưới 14 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 20-23 độ C, có nơi cao hơn.

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng có nhiều mây, một số nơi có mưa nhỏ. Sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác. Đặc biệt, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa phùn vào ban đêm và sáng sớm. Gió nhẹ, thời tiết rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, bầu trời nhiều mây. Khu vực phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đến trưa và chiều, trời giảm mây, có nắng. Trong khi đó, khu vực phía Nam có mưa rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3, thời tiết về đêm và sáng sớm khá rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiều mây, mưa rào rải rác, một số nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại phía Bắc dao động từ 20-23 độ C vào ban đêm, ban ngày từ 24-27 độ C. Trong khi đó, khu vực phía Nam có nền nhiệt cao hơn, thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Tại Tây Nguyên, trời có mây, một số nơi có mưa rào và dông. Riêng vào chiều tối và tối, mưa rào xuất hiện rải rác, có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Người dân cần cảnh giác với nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất dao động trong khoảng 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có thời tiết khá tương đồng với Tây Nguyên. Trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và tối, mưa rào xuất hiện rải rác, có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết từ đêm 10/3 đến ngày 18/3: Nhiều khu vực tiếp tục mưa

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết tại khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có sự biến đổi theo từng giai đoạn. Trong bốn ngày đầu tiên của giai đoạn dự báo, khu vực này có mưa rải rác, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện ở nhiều nơi. Tuy nhiên, đến trưa và chiều, trời quang mây, khô ráo. Vào ngày 14-15/3, khả năng xuất hiện mưa và mưa rào rải rác. Từ ngày 16/3, mưa có xu hướng xuất hiện cục bộ ở một số khu vực.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ, từ đêm 10/3 đến ngày 13/3, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù, độ ẩm không khí cao gây cảm giác nồm ẩm. Đến khoảng ngày 14-15/3, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, một số nơi kèm theo dông. Từ ngày 16/3, mưa giảm đáng kể, chỉ còn xảy ra ở vài khu vực.

Dự báo vào khoảng ngày 15-16/3, không khí lạnh có thể tăng cường trở lại, kéo nền nhiệt giảm xuống và khiến thời tiết trở nên lạnh hơn, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm.

Tại khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, trong ngày 10/3 và khoảng thời gian từ đêm 15-18/3, dự báo có mưa và mưa rào rải rác. Trong những ngày còn lại, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Đối với khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm 10/3 và ngày 11/3, mưa rào xuất hiện rải rác, có nơi có dông. Ban ngày trời nắng, một số khu vực có thể xảy ra nắng nóng. Trong cơn dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới:

Thời tiết Hà Nội trong những ngày tới sẽ có nhiều biến động. Hôm nay, ngày 9/3, trời có mưa nhỏ, mưa phùn, sáng sớm và ban đêm xuất hiện sương mù rải rác. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 16-18°C vào ban đêm và 18-20°C vào ban ngày.

Từ ngày 10-11/3, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đạt khoảng 23-24°C, trong khi ban đêm giảm xuống còn 17-18°C. Sang ngày 12-13/3, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ, dao động trong khoảng 24-25°C vào ban ngày và 20-22°C vào ban đêm.

Đến ngày 14/3, thời tiết tại Thủ đô có sự thay đổi với khả năng xuất hiện mưa và mưa rào, nhiệt độ không có nhiều biến động, duy trì trong khoảng 22-25°C.

Ngày 15-16/3, không khí lạnh tăng cường trở lại miền Bắc. Ban ngày, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, nền nhiệt giảm xuống còn 21-23°C.

Từ ngày 16-18/3, thời tiết Hà Nội có xu hướng khô ráo hơn, trời nhiều mây, không có mưa. Nhiệt độ ban đêm dao động từ 17-19°C, trong khi ban ngày đạt mức 22-23°C.