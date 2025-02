Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Tuần này, miền Bắc mưa rét những ngày nào?

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 - 48 giờ tới

Trên đất liền:

Trong ngày 24/2, không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam, ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền duy trì cường độ cấp 2-3, riêng vùng ven biển có thể mạnh cấp 3-4, một số nơi giật cấp 6.

Tại Bắc Bộ, thời tiết rét đậm, riêng vùng núi có nơi rét hại. Ở Bắc Trung Bộ, trời rét, trong đó khu vực phía bắc có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ C tại Bắc Bộ, vùng núi từ 9-11 độ C, một số khu vực núi cao có thể xuống dưới 7 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ dao động từ 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội:

Thời tiết tiếp tục rét đậm, có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động từ 11-13 độ C.

Trên biển:

Vịnh Bắc Bộ: Gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao từ 2,0-3,0m.

Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa): Gió Đông Bắc duy trì cường độ cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4,0-6,0m.

Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau: Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3,0-5,5m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang: Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 1,5-3,0m.

Thời tiết khu vực Hà Nội từ 24 - 28/2

Từ ngày 24/2, thời tiết tại Hà Nội có mưa và mưa nhỏ xuất hiện rải rác. Nhiệt độ giảm sâu về đêm, trời rét đậm.

Trong hai ngày 25 - 26/2, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp, trời rét, có nơi rét đậm. Đáng lưu ý, trong cơn dông có thể xảy ra hiện tượng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh.

Sang các ngày 27 - 28/2, mưa giảm dần, chỉ còn xuất hiện ở một số nơi. Vào sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ bao phủ rải rác. Thời tiết vẫn duy trì cảm giác rét vào buổi sáng và ban đêm.

Thời tiết khu vực Bắc Bộ từ 24 - 28/2

Từ ngày 24/2, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc, vào đêm 24/2 có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ giảm thấp, trời rét, từ đêm 24/2 nhiều nơi chuyển sang rét đậm, đặc biệt tại vùng núi có nơi rét hại.

Trong hai ngày 25 - 26/2, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trời rét, nhiều nơi có rét đậm, thậm chí rét hại. Ngoài ra, mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 27 - 28/2, mưa giảm dần, chỉ còn xuất hiện ở một số nơi. Sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ bao phủ rải rác. Nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp vào sáng và đêm, khiến thời tiết tiếp tục rét.

Trong khi đó, mực nước trên các sông chính ở Bắc Bộ thay đổi chậm. Riêng khu vực hạ lưu sông Hồng - Thái Bình chịu ảnh hưởng từ thủy triều và sự điều tiết của các hồ thủy điện ở thượng nguồn.

Dự báo thời tiết khu vực Trung Bộ từ 24 - 28/2

Tại Bắc Trung Bộ, từ ngày 24/2, khu vực này có mưa rải rác. Trong hai ngày 25 - 26/2, mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, sau đó lượng mưa giảm dần, chỉ còn rải rác ở một số khu vực. Vào sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ có thể xuất hiện. Thời tiết duy trì rét từ ngày 24 - 25/2, đặc biệt ở phía bắc có nơi rét đậm. Từ ngày 26/2 trở đi, trời vẫn lạnh về đêm.

Đối với Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, từ ngày 24 - 25/2, khu vực này có mưa vừa, một số nơi có mưa to đến rất to kèm theo dông. Sau đó, mưa giảm dần, chỉ còn xảy ra ở một vài nơi.

Trong các đợt mưa dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Về thủy văn, mực nước trên các sông chính của Trung Bộ biến đổi chậm. Tuy nhiên, ở khu vực thượng lưu, đặc biệt trên các sông suối nhỏ thuộc Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, mực nước có thể dao động trong những ngày tới.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 24 - 28/2

Từ ngày 24 - 28/2, thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng trong ngày 24/2, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa vừa đến mưa to.

Trong các cơn dông, cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Về thủy văn, mực nước trên các sông chính tại Tây Nguyên thay đổi chậm và chịu ảnh hưởng từ sự điều tiết của các hồ chứa. Trong khi đó, mực nước tại các sông khu vực Nam Bộ cũng có xu hướng biến đổi chậm.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)