Tín Hưng Investment trở thành đối tác chiến lược phân phối dự án The Gió Riverside

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu uy tín, hứa hẹn mang đến những giá trị vượt trội cho thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM.

The Gió Riverside - Khu phức hợp ven sông Đông Sài Gòn

Là dự án trọng điểm trong năm 2025 của An Gia, The Gió Riverside sở hữu vị trí chiến lược tại khu Đông TP.HCM, ngay ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc. Không chỉ mang đến không gian sống thoáng đãng, trong lành, dự án còn sở hữu lợi thế kết nối nhanh chóng với Xa lộ Hà Nội, Vành đai 3, Quốc lộ 1A, tuyến Metro số 1,...giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM và các khu vực lân cận.

Với quy mô gần 3.000 căn hộ, The Gió Riverside không chỉ nổi bật bởi thiết kế hiện đại, tối ưu không gian sống mà còn gây ấn tượng với hệ thống tiện ích đẳng cấp: 2 hồ bơi vô cực tại tầng 40, trường học liên cấp, công viên nội khu xanh mát, gym, spa, khu vui chơi trẻ em,... Đặc biệt, The Gió Riverside có mức giá dự kiến cho đợt đầu mở bán chỉ từ 40 triệu/m², hứa hẹn trở thành lựa chọn an cư lý tưởng và cơ hội đầu tư tiềm năng với khả năng gia tăng giá trị cao trong tương lai.

Sự kết hợp của 2 thương hiệu uy tín

An Gia, một trong những tên tuổi nổi bật trên thị trường bất động sản Việt Nam, đã tạo dựng dấu ấn riêng biệt trong phân khúc nhà ở trung cấp thông qua chiến lược phát triển sản phẩm độc đáo, khác biệt, tiệm cận phân khúc cao cấp. Những dự án nổi bật của An Gia như Westgate (Bình Chánh), The Standard (Bình Dương), The Sóng (Vũng Tàu) hay chuỗi dự án căn hộ tại Quận 7 (TP.HCM) đều nhận được sự đánh giá cao từ thị trường nhờ vào pháp lý hoàn chỉnh, đều đã bàn giao sổ hồng cho cư dân, cùng với thiết kế hiện đại, chất lượng bàn giao vượt trội, tiện ích đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân mà vẫn giữ được mức giá hợp lý.

Là thành viên của Joyoung Universal Group – Tập đoàn bất động sản hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 30 năm kinh nghiệm, Tín Hưng Investment sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược kinh doanh bài bản và đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp. Trước đó, Tín Hưng Investment cũng đã thành công với vai trò đại lý phân phối F1 dự án Westgate (Bình Chánh), tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục đồng hành cùng An Gia trong dự án lần này. Việc Tín Hưng Investment trở thành đối tác chiến lược phân phối The Gió Riverside thể hiện sự tin tưởng từ phía An Gia vào năng lực và kinh nghiệm của công ty. Với sự đồng hành của Tín Hưng Investment, khách hàng sẽ được hỗ trợ tận tâm, dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và nhận những ưu đãi đặc biệt khi đặt chỗ sớm.

Dự án đang nhận Booking để được ưu tiên chọn mua giai đoạn đầu tiên mở bán với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng.

