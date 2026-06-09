Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc giảm 10°C, 7 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ giảm khoảng 7-10°C.

Hôm nay (9/6), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-25°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21°C.

Mưa lớn nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở. (Ảnh minh hoạ: Ngọc Sơn)

Tác động của không khí lạnh, từ sáng sớm đến đêm 9/6, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Thời gian mưa ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, TP Hải Phòng còn duy trì từ nay đến trưa 9/6 và kèm theo dông. Lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 80mm chỉ trong 3 giờ.

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh nguy cơ xảy ra lũ quét , sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, chiều và tối 9/6, Hà Tĩnh đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Tại Hà Nội, trời có mưa, mưa rào và dông trong sáng 9/6, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25°C.

Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 4-5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.