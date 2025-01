Tin mới nhất về thời tiết cả nước từ nay đến ngày mùng 5 Tết Nguyên đán

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát bản tin nhận định về diễn biến thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 từ đêm 25/1 đến ngày 2/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) tại các khu vực trên cả nước như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Từ đêm 26-30/1 (27 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) : Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Từ đêm 26-29/1 trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Sau trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất: 17-22 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 9-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Từ ngày 31/1-2/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 Tết): Từ ngày 31/1-2/2 có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất: 19-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất: 13-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Miền Bắc được dự báo rét đậm từ hôm nay đến mùng 1 Tết (Ảnh: Báo Tin tức).

Khu vực Trung Trung Bộ

Từ ngày 26/1-2/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết): Từ ngày 26-28/1 có mưa, mưa rào, ven biển có nơi mưa vừa, mưa to. Từ đêm 26-29/1 trời rét.

Từ ngày 29-31/1: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Từ ngày 1-2/2, có mưa vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 17-23 độ C; phía nam 20-24 độ C, riêng ngày 26/1 25-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ đêm 25 đến 29/1 phía bắc 11-15 độ C; phía nam 15-20 độ C. Từ đêm 30/1-2/2 từ 17-21 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ

Từ 26/1-2/2 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết): Có mưa vài nơi (tập trung vào ngày 27-28/1), ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất: 26-30 độ C; thấp nhất: 20-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Từ đêm 26/1-2/2 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết): Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 27-31 độ; riêng từ ngày 27-29/1: 25-28 độ C; thấp nhất: 15-19 độ C; từ đêm 27-30/1: 12-16 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 26/1-2/2 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết): Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất: 30-34 độ C; thấp nhất: 20-24 độ C, riêng khu vực miền Đông từ đêm 27-30/1 có nơi dưới 20 độ C.