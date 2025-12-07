Tin mới về doanh nghiệp được Vingroup cho vay tiền với lãi suất 0%

Công ty CP Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025 trong tháng 12. Nội dung là trình cổ đông dự kiến thông qua báo cáo tài chính 9 tháng năm nay, trình phương án tái cấu trúc. Tuy nhiên, tờ trình chi tiết chưa được Thép Pomina công bố.

Trước đó, vào ngày 18/11, Thép Pomina đã chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đáng chú ý, gần đây dù cổ phiếu POM nằm trong danh sách hạn chế, chỉ giao dịch phiên thứ 6 hàng tuần nhưng cổ phiếu Thép Pomina đã có chuỗi 4 phiên giao dịch tăng kịch trần.

Theo công bố mới đây, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) thông qua Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định.

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái VIC như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho POM. Việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của Vingroup tại Việt Nam.

Vị trí Tổng Giám đốc VinMetal được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup - để đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của tập đoàn này.

Theo báo cáo tài chính quý III vừa qua của Pomina, doanh thu thuần trong quý đạt 203 tỷ đồng (giảm 58% so với cùng kỳ), lỗ sau thuế gần 183 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 286 tỷ đồng).

Pomina cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III ghi nhận lỗ chủ yếu là do Nhà máy Pomina 3 vẫn đang trong tình trạng tạm ngưng hoạt động. Hoạt động sản xuất chính tại các nhà máy khác chưa được phục hồi hoàn toàn, trong khi chi phí lãi vay ngắn hạn vẫn ở mức cao, dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ trong kỳ.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán: LPB) vừa công bố thông tin về đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Nội dung trọng tâm được LPBank trình cổ đông là chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 5% lên 30%. Theo LPBank, việc mở room ngoại nằm trong định hướng chủ động hội nhập, nhằm thu hút các nguồn lực chất lượng cao để hỗ trợ chiến lược phát triển trung dài hạn của ngân hàng.

Động thái này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực như tăng cường năng lực tài chính, nâng cao minh bạch, chuẩn hóa quản trị, tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn cho cổ phiếu LPB, hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số, mở rộng mạng lưới và tạo nền tảng thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

LPB đề nghị cổ đông ủy quyền để ngân hàng chủ động tìm kiếm, làm việc với với nhà đầu tư chiến lược hoặc nghiên cứu tỷ lệ phân bổ phù hợp, từ đó xây dựng phương án tối ưu trình cổ đông tại kỳ họp tới.

Ngoài ra, LPBank cũng trình cổ đông việc điều chỉnh, bổ sung một số điều khoản trong điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị, nhằm bảo đảm sự đồng bộ với các quy định của Ngân hàng Nhà nước, Luật Doanh nghiệp và phù hợp thực tiễn vận hành.

Các nội dung sửa đổi gồm bổ sung quy định về ngôn ngữ biên bản đại hội đồng cổ đông, điều chỉnh thủ tục mua lại cổ phần theo hướng dẫn mới của Ngân hàng Nhà nước, chuẩn hóa thuật ngữ trong văn bản, hoàn thiện quy định về hình thức biểu quyết để thuận tiện, hiệu quả hơn và cập nhật thời điểm hiệu lực của điều lệ.