Tin tưởng công nghệ Trung Quốc, một nước láng giềng của Việt Nam kỳ vọng giấc mơ sẽ biến thành hiện thực

Argoz, công ty công nghệ nông nghiệp của Malaysia, đã hợp tác với UBTECH Robotics của Trung Quốc để ra mắt sáng kiến mới của mình, Agroz Robotics. Agroz có kế hoạch tích hợp công nghệ AI-robot trực tiếp vào hệ thống vận hành trang trại của mình. Công ty chuyên về Nông nghiệp môi trường có kiểm soát (CEA) ứng dụng AI và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp tiên tiến.

Sự hợp tác này nhằm mục đích đưa một robot hình người vào làm việc tại trang trại. “Nhân vật chính” của chương trình mới này là robot hình người công nghiệp Walker S. của UBTECH. Tổng giám đốc điều hành Agroz Gerard Lim mô tả sáng kiến này là một "hành trình" kéo dài hai năm với thời điểm triển khai thực tế các robot dự kiến vào năm 2026.

Theo thông báo, Walker S sẽ là robot hình người đầu tiên được tích hợp vào cơ sở canh tác thẳng đứng của Agroz. Nông nghiệp thẳng đứng (hay còn được gọi là trang trại dọc) tối đa hóa sản lượng lương thực trong không gian tối thiểu bằng cách trồng cây theo từng lớp xếp chồng theo chiều dọc. Gerard Lim, Tổng giám đốc điều hành của Agroz cho biết: “Thông qua Agroz Robotics, chúng tôi hy vọng có thể biến nền nông nghiệp bền vững thành hiện thực”.

Robot có khả năng hoạt động 24 giờ, bảy ngày một tuần. Năng suất sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Trong giai đoạn đầu, robot sẽ được triển khai để theo dõi liên tục. Chúng sẽ sử dụng hệ thống camera tiên tiến, có thể được trang bị máy quang phổ, để quan sát ở dải hồng ngoại hoặc cực tím nhằm thu thập dữ liệu về sức khỏe cây trồng mà mắt người có thể bỏ sót.

Agroz và UBTECH ra mắt Walker S

“Sự hợp tác của chúng tôi với UBTECH là một cột mốc quan trọng trong sứ mệnh tái định nghĩa nông nghiệp bằng cách sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo. Sự hợp tác mới này cho phép chúng tôi kết hợp robot hình người tiên tiến với trí tuệ dữ liệu để xây dựng các trang trại thông minh, tự tối ưu hóa, hỗ trợ sản xuất thực phẩm sạch hơn, an toàn hơn và bền vững hơn với quy mô mở rộng”, ông Lim nói thêm.

Hệ thống canh tác tự động

Trong những năm gần đây, robot đã nổi lên như một giải pháp thông minh để giải quyết những thách thức của nghề nông truyền thống. Robot hình người di động có hai chân này sẽ hoạt động như một nền tảng phần cứng được tích hợp trực tiếp vào Agroz OS, hệ điều hành trang trại độc quyền.

Việc triển khai công nghệ robot AI này được thiết kế để tự động hóa các quy trình nông nghiệp quan trọng trong một môi trường được kiểm soát. Cụ thể, robot sẽ thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi nhiều công sức và độ chính xác cao như gieo hạt, giám sát, thu hoạch và tối ưu hóa cây trồng.

Hệ thống canh tác tự động hứa hẹn sẽ chuyển đổi hoạt động bằng cách tăng năng suất, giảm sự phụ thuộc vào sức lao động của con người và đảm bảo chất lượng cây trồng chính xác và đồng đều hơn thông qua việc thực hiện bằng robot dựa trên dữ liệu.

Với công nghệ này, các chuyên gia có thể đảm bảo chất lượng cây trồng chính xác và đồng đều hơn quanh năm.

Sự tích hợp sâu rộng cho phép Agroz triển khai các giải pháp robot mô-đun trong nhiều bối cảnh khác nhau - từ trang trại thẳng đứng và nhà kính thông minh đến cơ sở lai - tại các thị trường tăng trưởng cao ở Đông Nam Á.

Nông nghiệp bền vững

Sáng kiến Agroz Robotics là một trong những hướng đi hướng tới mục tiêu tăng cường an ninh lương thực và khả năng phục hồi.

Hình minh họa

Ông Leon Li, Tổng giám đốc Bộ phận Robot công nghiệp của UBTECH, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Agroz để ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và robot của chúng tôi vào nhiều ngành công nghiệp hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp ở Châu Á và trên toàn thế giới".

Được thành lập vào tháng 3 năm 2012, UBTECH Robotics chuyên phát triển robot hình người và robot dịch vụ thông minh. Công nghệ của công ty được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục AI, hậu cần thông minh, chăm sóc sức khỏe và người cao tuổi, và dịch vụ kinh doanh.

Vai trò của robot ngày càng quan trọng trong nền nông nghiệp hiện đại, với những phát triển gần đây chứng minh khả năng công nghệ của chúng. Sự hợp tác mới này đang tạo tiền đề cho phong trào toàn cầu hướng tới hệ thống thực phẩm thông minh, bền vững và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.